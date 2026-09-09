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Raul Sööt: John Coltrane'i album "A Love Supreme" on minu jaoks täiuslik

Muusika
Muusika

Septembris jätkub Klassikaraadio džässiajaloo teemaline saatesari "Džässi kuld". Maailma ühe kõigi aegade mõjukama saksofonisti, džässmuusiku ja helilooja John Coltrane´i sünnist möödub 23. septembril 100 aastat ning septembrikuu saated on pühendatud just talle.

John Coltrane´i iseloomustas uudne lähenemine džässimprovisatsioonile ja -harmooniale, väga äratuntav ja isikupärane helikeel ning spirituaalsus, mis ilmnes eriti reljeefselt tema elu lõpuperioodi loomingus. Coltrane´i eeskuju on ilmne praktiliselt kõikide kaasaja saksofonistide mängus, ta on üks enim jäljendatud džässmuusikuid. Tema elu kujunes lühikeseks, aga oli äärmiselt intensiivne – 40 eluaasta jooksul jõudis ta salvestada üle 50 albumi.

Uue hooaja esimeses saates kõlas John Coltrane´i suurteos, 1964. aastal valminud neljaosaline süit "A Love Supreme". Teosel on spirituaalne ja religioosne mõõde, see oli muusiku tänuavaldus Jumalale pärast narko-ja alkoholisõltuvusest vabanemist. Selle teose fenomeni aitas lahti mõtestada saksofonist Raul Sööt, kelle sõnul on see midagi enamat kui lihtsalt muusika. "See on rituaal, kus preester avab meile müstilise maailma, viib meid sellest maailmast läbi ja paneb siis jälle ukse lukku, sest see ei kuulu igapäeva askelduste juurde," rääkis Raul Sööt.

Saate "Džässi kuld" järgmises osas 12. septembril on vaatluse alla Coltrane´i teos "Om" – psühhedeelne kogemus, millega Coltrane oli lähedal katarsise saavutamisele muusikas. John Coltrane´i loomingut mõtestab saksofonist ja helilooja Nikita Korzoun. Septembri viimases saates uurime koos Villu Veskiga, kuidas Coltrane on lähenenud džässistandarditele, täpsemalt muusikalist "Helisev muusika" tuntud laulule "My Favourite Things", mida ta oma kvartetiga palju esitas.

"Džässi kuld" on Klassikaraadio eetris igal laupäeval kell 14. Sarja toimetab Ivo Heinloo.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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