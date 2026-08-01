Toomas Oskar Kahur: vaskpillimäng on Saksamaal väga kõrgel tasemel

Eduard Tamme nimelisel puhkpillifestivalil astub tänavu üles Saksamaal Hannoveris tegutsev rahvusvaheline tuubakvartett Kaiser Ensemble, mille üks liige on Eesti tuubamängija Toomas Oskar Kahur.

Kvartetti kuuluvad lisaks Kahurile Hispaaniast, Hiinast ja Lõuna-Koreast pärit tuubamängijad, kes õpivad kõik Hannoveri muusika-, teatri- ja meediakõrgkoolis professor Jens Bjørn-Larseni juhendamisel.

"Mul on selge tunne, et ma õpin sama palju kui mitte rohkem oma klassikaaslastelt ja koolikaaslastelt kui oma õpetajatelt," ütles Kahur Klassikaraadio saates "Delta".

Kaiser Ensemble pandi kokku eelmisel aastal Ljubljanas toimunud rahvusvaheliseks vaskpilliansamblite konkursiks, kus ansambel pälvis kuuenda koha. Kahuri sõnul oli tegemist konkursi ainsa kvartetiga, kus mängisid ainult tuubad.

"Koht kohaks, aga saime sealt väga hea kogemuse ja palju indu juurde. Sealt tekkiski mõte, et võiks seda asja edasi teha," rääkis ta.

Muusikus sõnul on neljast tuubast koosnev kammeransambel maailmas väga haruldane. Põhjuseks on nii vähene repertuaar kui ka asjaolu, et samal tasemel mängijaid pole lihtne kokku leida.

Festivalil kõlab nii spetsiaalselt tuubakvartetile kirjutatud muusika kui ka seadeid. Kavas on muu hulgas Johann Sebastian Bachi orelikontserdi seade ning Leonard Bernsteini "Candide" avamäng. Osa seadeid on teinud ansambli liikmed ise, osa teised tuubamängijad.

Kahur õpib Hannoveris kolmandat aastat ning peab sealset tuubaklassi üheks Euroopa tugevamaks. Tema sõnul jõuavad kooli vilistlased sageli Euroopa juhtivatesse orkestritesse ning sellele aitab kaasa ka Saksamaa tugev puhkpillitraditsioon.

"Vaskpillimäng on Saksamaal ikkagi väga kõrgel tasemel. Seal on omad traditsioonid, seal mängitakse oma tüüpi pillidega ning see puhkpillimäng on seal üsna sügav asi," ütles Kahur.

Ta rõhutas, et tuuba ei ole ainult orkestripill. "Tuuba võib olla soolopill, ansamblipill, orkestripill, džässipill – mis iganes. Ta on pill nagu iga teine," ütles Kahur.

Lisaks kontserdile annavad Kaiser Ensemble'i liikmed Võru festivalil noortele tuubamängijatele meistrikursusi ja ansamblitunde. Kahuri sõnul oli just Võru koht, kuhu ta soovis ansambli esimest korda Eestisse tuua, sest festival on olnud tema enda muusikuteel oluline.

"Ma olen saanud sealt väga palju tõukeid ja motivatsiooni juurde. Loodan, et kui meie kontserti tuleb kuulama mõni noor muusik, saab temagi sealt mõtteid ja innustust selle asjaga edasi tegeleda," ütles Kahur.