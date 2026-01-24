Saatesari "Džässi kuld" keskendub Eesti džässheliloojate omaloomingule

Kui eelmisel aastal oli saatesarjas "Džässi kuld" juttu kuulsatest Ameerika ja Eesti džässistandarditest, siis sel hooajal keskendub sari Eesti džässheliloojate omaloomingule.

Igas saates on külas džässmuusik, kes tutvustab üht oma kompositsiooni ja räägib selle taustast. Saates kõrvutatakse erinevaid versioone ja mõtiskletakse muusika loomisprotsessi üle laiemalt. Nii nagu esimesel hooajal, nii ka seekord liigutakse tähestiku järjekorras ja esimestes saadetes on A-tähega muusikud:

24. jaanuaril Ain Agan

31. jaanuaril Andre Maaker

7. veebruaril kontrabassist Ara Yaralyan

Saate toimetaja on Ivo Heinloo.

Saatesari "Džässi kuld" alustab uut hooaega laupäeval, 24. jaanuaril kell 14:05.