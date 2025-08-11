X!

Heliloomingu suvekoolis valmis 15 uudisteost

Muusika
2025. aasta heliloomingu suvekool
2025. aasta heliloomingu suvekool Autor/allikas: Eesti Muusikafond
Muusika

3. kuni 9. augustini toimus Eesti Muusikafondi eestvedamisel heliloomingu suvekool Loomelabor, kus igal osalejal valmis Eesti heliloojate ning tippinterpreetide kaasabil nädala jooksul heliteos. Lõppkontserdil kandsid interpreedid ette 15 uudisteost.

Loomingu juhendajateks olid nädala jooksul Tauno Aints, Liis Jürgens ja Margo Kõlar. Konsulteerida sai ka külalislektor Age Veeroosiga.

Loomelabori teeb eriliseks see, et igal aastal kirjutatakse uuele koosseisule ja kõik juhendajad-interpreedid on kogu suvekooli vältel kohal, viies läbi töötube ja pakkudes konsultatsioone. "Nii tutvuvad noored autorid instrumentide mängutehnikatega ja mis veel olulisem, kuidas ei tohi sellele instrumendile kirjutada," rõhutas oma töötoas tšellist Margus Uus.

Interpreetideks olid seekord ERSO-s ja C-Jamis mängiv Margus Uus tšellol, pärimusansambli Kvintrad liige Helery Kõrvemaa torupillil ja Weekend Guitar Triost tuntud Tõnis Leemets elektrikitarril. Heliloojate ja interpreetide professionaalne tugi on väga vajalik, et ajaliselt ning loominguliselt intensiivses keskkonnas kirjutada heliteos.

Helilooja ja juhendaja Tauno Aints tõi esile, et seekord oli suvekooli kokku kutsutud erakordne koosseis, kus kohtuvad pärimusmuusika, džäss ja klassikaline muusika. Heliloojatele lõi see hea võimaluse luua midagi täiesti uut ja omanäolist, sealjuures katsetades pillide kooskõladega.

Uue formaadi "Helilooja jutud" läbi said osalejad kahel õhtul vestlusvormis tundma heliloojaks kujunemise ja olemise tagamaid. Oma helilooja teekonna kogemusi jagasid esimesel õhtul Margo Kõlar ja Tauno Aints ning teisel Age Veeroos ja Liis Jürgens.

Õppetöö toimus Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia Muusikamajas. Suvekoolis osales sel aastal 13 noort, kelle seas oli nii heliloomingut õppivaid kui kaheliloomingu huvilisi õpilasi, tudengeid ja õpingud lõpetanuid üle Eesti.

Üksteist aastat tagasi alguse saanud laagri üks Viljandi-poolseid tugisambaid oli meie seast lahkunud Tonio Tamra. Nii laagri korraldaja Marge Raun kui helilooja Tauno Aints kinnitasid, et Tonio Tamra loodud tingimused ja lahke vastuvõtt on põhjuseks, miks see laager üldse Viljandis toimub.

Kõik sellel aastal loodud teosed tulid ettekandele laagri lõppkontserdil, mis toimus 9. augustil TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikamaja kammersaalis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor



