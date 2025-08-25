X!

Pildid: ERSO ja Viimsi Artium avasid ühiselt hooaja

ERSO ja Viimsi Artium avasid ühiselt hooaja
24. augustil avasid ERSO ja Viimsi Artium juba neljandat aastat järjest ühiselt hooaja. Keskpäevast õhtutundideni kestnud ERSO päeva raames toimus lastekontsert, kümme kammerkontserti ning sümfooniakontsert.

Publikul avanes võimalus kuulata ERSO muusikute koosseise, alustades duodest ning lõpetades sümfooniakontserdiga. Kavas oli nii klassikat kui ka haruldasi pärle, samuti lastekontsert. Teiste seas tulid ettekandele Schuberti keelpillitrio, Bachi Brandenburgi kontsert nr 3 ja Piazzolla "Neli aastaaega". Üles astusid nii ERSO pokaalansambel, kontrabassikvartett kui ka barokkorkester.

Õhtust sümfooniakontserti juhatas Henri Christofer Aavik, kes tegi ERSO debüüdi 2024. aasta aprillis. Ta on V Jevgeni Svetlanovi nimelise rahvusvahelise dirigeerimiskonkursi (2. preemia) ja VIII rahvusvahelise Jorma Panula nimelise dirigeerimiskonkursi (1. preemia) laureaat. Alates 2024/25 hooajast on ta Pärnu Linnaorkestri peadirigent.

Sümfooniakontserdil soleerisid noored talendid Anna Katarina Tralla viiulil ja Aleksandra Maria Tralla tšellol.

Toimetaja: Kaspar Viilup

