Henri Christofer Aavik võitis Saksamaal toimunud dirigentide konkursil peapreemia

Henri Christofer Aavik
Henri Christofer Aavik Autor/allikas: Svetlanovi-nimeline dirigeerimiskonkurss
Eesti dirigent Henri Christofer Aavik pälvis 2025. aasta German Conducting Award'i peaauhinna, millega kaasneb 15 000 euro suurune preemia. Teise koha sai Tšiilist pärit Luis Toro Araya ja kolmanda koha sakslane Friedrich Praetorius. Publikuauhind, Kurt Masuri nimeline preemia, läks samuti Aavikule.

Auhinnagala toimus 19. septembril Kölnis Philharmonie saalis, millega lõppes nädalapikkune konkurss. Kokku kandideeris tänavusele konkursile 234 noort dirigenti, kellest 12 valiti osalema. Finaali jõudnud muusikud töötasid võistluse käigus koos Gürzenichi orkestri, WDR-i sümfooniaorkestri ning Kölni ooperi lauljatega.

Esimese preemiaga kaasnevad dirigendikutsed mitmetelt partnerorkestritelt ja -institutsioonidelt, sealhulgas WDR Sümfooniaorkester, Gürzenichi orkester Köln, Kölni ooper, Konzerthausorchester Berlin, Dresdner Philharmonie, Hamburgi Filharmooniline Riigiorkester ja Müncheni sümfoonikud. Teine ja kolmas preemia olid vastavalt 10 000 ja 5 000 euro suurused.

German Conducting Award on Saksa Muusikanõukogu korraldatav rahvusvaheline konkurss noortele dirigentidele, mida viiakse läbi koostöös Kölni Philharmonie, Kölni ooperi, Gürzenichi orkestri ja WDR-i sümfooniaorkestriga. Tänavune, järjekorras viies konkurss toimus 14. kuni 20. oktoobrini Kölnis.

Aavik on seisnud dirigendina enam kui 70 kollektiivi ees, aastatel 2017–2019 oli ta Ilmenau Tehnikaülikooli Sümfooniaorkestri kunstiline juht. 2022/23 hooajal tegi ta debüüdi Läti Rahvusliku Sümfooniaorkesti, Israel Camerata Jerusalem ja Bergi Sümfoonikute ees. Alates hooajast 2020/21 on Aavik juhatanud külalisdirigendina Rahvusooperis Estonias (Tšaikovski "Pähklipureja", Verdi "La traviata") ning olnud korduvalt külaliseks Pärnu Linnaorkestri juures. 2021. aastal kutsus ta esmakordselt kokku orkestri Euroopas õppivatest noortest eesti muusikutest.

Toimetaja: Kaspar Viilup

