Noorte sümfooniaorkestrite festivalil osaleb tänavu 21 kollektiivi

Tänasest pühapäevani kestab 11. noorte sümfooniaorkestrite festival, kus kontserdid toimuvad nii Eestimaa koolides kui kaubandus- ja kultuurikeskustes.

Festivalil osaleb 21 noortekollektiivi, kelle esituses kõlab loomulikult ka noorte heliloojate teoseid. Festival kulmineerub pühapäeval suure kontserdiga Eesti muusika- ja teatriakadeemia saalis, kus üles astuvad koondorkestrid, külalised Vilniusest ning festivaliorkester Kristjan Järvi juhatusel.

"Selline festival on just selleks, et anda esinemisvõimalust, et nad näevad teineteist esinemas. See on noorte jaoks kindlasti hariv kogemus ja inspireerib pilliõppega süvitsi edasi tegelema," ütles Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu esimees Jüri-Ruut Kangur.

"See, et sa saad mängida suures orkestris ja et sul on ümber uhked pillid, mulle väga meeldib," ütles viiuldaja Helena.

"Väga tore on kõik koos musitseerida ja midagi uut välja mõelda," lisas löökpillimängija Leon.