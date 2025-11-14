X!

Noorte sümfooniaorkestrite festivalil osaleb tänavu 21 kollektiivi

Muusika
Foto: Ken Mürk/ERR
Muusika

Tänasest pühapäevani kestab 11. noorte sümfooniaorkestrite festival, kus kontserdid toimuvad nii Eestimaa koolides kui kaubandus- ja kultuurikeskustes.

Festivalil osaleb 21 noortekollektiivi, kelle esituses kõlab loomulikult ka noorte heliloojate teoseid. Festival kulmineerub pühapäeval suure kontserdiga Eesti muusika- ja teatriakadeemia saalis, kus üles astuvad koondorkestrid, külalised Vilniusest ning festivaliorkester Kristjan Järvi juhatusel.

"Selline festival on just selleks, et anda esinemisvõimalust, et nad näevad teineteist esinemas. See on noorte jaoks kindlasti hariv kogemus ja inspireerib pilliõppega süvitsi edasi tegelema," ütles Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu esimees Jüri-Ruut Kangur.

"See, et sa saad mängida suures orkestris ja et sul on ümber uhked pillid, mulle väga meeldib," ütles viiuldaja Helena.

"Väga tore on kõik koos musitseerida ja midagi uut välja mõelda," lisas löökpillimängija Leon.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14.11

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

14.11

Juurel valmis tehisaru abiga raamat, mis parodeerib levimuusika klišeesid

14.11

Noorte sümfooniaorkestrite festivalil osaleb tänavu 21 kollektiivi

14.11

Alexandra Pärna lühifilm valiti Cannes'i lühifilmifestivalil parimaks tudengifilmiks

14.11

ERM-is avati restoranist Tarvas erilahendusega päästetud Elmar Kitse pannoo

14.11

PÖFF-i külastab näitleja Golshifteh Farahani

14.11

Tallinnas esineb eksperimentaalne popartist James K

14.11

Kairi Look: igas raamatus on autobiograafilisi elemente

14.11

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn võitjad

14.11

PÖFF-i päevik | Nädalavahetuseks verine Hispaania multikas ja McAvoy lavastajadebüüt

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.11

Piret Krumm: emaks saades kadusid suured eksistentsiaalsed otsingud

14.11

ERM-is avati restoranist Tarvas erilahendusega päästetud Elmar Kitse pannoo

13.11

Limp Bizkiti Tallinna kontsert jääb ära

14.11

Uue muusika reede: Charli XCX, Florian Wahl, Robyn, Sadu

13.11

Kaljo Kiisa 100. sünniaastapäeva tähistatakse üle-eestilise filmiprogrammiga

14.11

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

13.11

Kultuuritegelased seavad avalikes kirjades teatrite rahastamise kahtluse alla

12.11

Lang teatrite rahastamisest: praegune jant on täiesti piinlik

13.11

"Plekktrummi" külaline on Toivo Tänavsuu

14.11

Johan Elm: "Murdja" on väga teistsugune armastuslugu

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo