Vaata uuesti: Madis Järvi uudisteos "Kui ma olin noor" sümfooniaorkestri esituses

Laulu "Meie elu" aluseks oleva rahvaviisi ja teksti päritolu kohta on avaldanud Eesti Kirjanduse Seltsi kuukirjas (1917, XII aastakäik nr 2) põhjaliku artikli eesti rahvaluuleteadlane Matthias Johann Eisen. Sealt võib lugeda, et laul (algussõnadega "Kui mina alles noor veel olin") sai laiemalt tuttavaks 1876. aastal trükitud Eesti Postimehe kalendris. Loo juurde on märgitud: "Rahva suust üles pannud R. Kallas, Eesti rahvaviis, K. A. Hermann". Karl August Hermann, kes kasutas kõnealust viisi oma laulelduses "Uku ja Vanemuine" (1907), on selle laulu kohta kirjutanud: "Üheks kõige vanemaks Eesti rahvaviisiks pean ma järgmise laulu, mis igal pool eestlaste keskel tuttav tohiks olla: "Kui mina alles noor veel olin". Kreutzwaldi kaastöölise, Laiuse kihelkonnast pärit Märt Mohni (1811–1872) sepitsetud värsiread võivad Eiseni arvates olla laulule lisatud hiljem või on hoopiski ise allikaks, millele viis tugineb. Algselt pealkirjata ja originaalis 11-salmilise Mohni luuletuse leiab Kreutzwaldi koostatud lauluvihikust "Estnische lieder, gedichte von Märt Mohn". Eisen on Mohni luuleteksti vastu väga kriitiline, leides, et "oma sisu poolest üksi oleks laul varsti peale ilmatekkimist kalmu külaliseks saanud; talle ehteks kingitud viisiga pääsis ta kõrgematesse kodadesse ja võib veel edaspidigi pikemat iga loota".

Dirigent Jüri-Ruut Kangur.