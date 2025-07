Mirjam Mesak: unistasin juba kunagi sellest, et ise solistina laulupeol

Sopran ja laulupeo solist Mirjam Mesak ütles, et väikse lapsena laulupeol käies poleks ta pooltest asjadest isegi unistada osanud, mis ta elus praegu on.

"Ma mäletan väga selgelt seda, kuidas ma laulukaare all seisin ja unistasin ka ise sellest, et solistina laulupeol laulda, seega ma olin juba lapsena päris ambitsioonikas ja julgesin suurelt unistada, mul on nii hea meel, et mul nüüd see võimalus tekkis," ütles Mirjam Mesak.

Seda tunnet, mida laulupidu pakub, on tema sõnul raske sõnadesse panna. "Ma olen rahvusvaheliselt kolleegidega sellest rääkida, aga seda ümber kanda inimestele on ilmvõimatu, selleks peab olema siin, see ühtsustunne ja koos loomine," tõdes ta ja mainis, et seniste päevade jooksul on ta valanud palju pisaraid.

"Ma ei oleks väikse lapsena siin olles isegi pooltest asjadest unistada, mis täna minu elus on, seega ma olen täis tänutunnet," mainis ta.