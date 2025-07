Meeskoori liigijuht Valter Soosalu: juba esimesed proovid näitasid, et mehed alt ei vea

Meeskoori liigijuht ja helilooja Valter Soosalu ütles Margus Saarele antud intervjuus, et kuigi alati on kahtlus, kas mehed on ikka lauluvõimelised, siis juba esimesed proovid näitasid, et mehed on väga tublid ja ei vea alt.

Juhan Viidingu tekstil põhinev lugu "Me peame looma sillad" sündis Valter Soosalu sõnul seetõttu, et laulupeo meeskoori kavas oli lihtsalt sedalaadi pala puudu. "Laulupeo kava koosneb alati tasakaalustamisest, seal peab olema vanemat ja uuemat muusikat, erinevaid karaktereid, teemasid ja temposid ning üks lüürilisem ja mõtlema panev tekst oli puudu," selgitas Soosalu ja lisas, et kõige paremini sobiski see Viidingu tekst, millele kirjutada uus lugu.

Veljo Tormise "Laulja", mis lõpetab meeskoori kava, on Soosalu sõnul selline lugu, mida naljalt 20-liikmeline meeskoor naljalt ära ei laula. "See nõuab suurt kõlajõudu ja praegu me saamegi koos kõigi Eesti meeskooridega seda lugu kogeda, mida muul viisil võib-olla ei saakski," selgitas ta.

Meeskoor on kõige väiksem kooriliik ja läbi aegade on ta kahanevas trendis. "Samas minu arust meid on rohkem kui möödunud korral," sõnas ta ja lisas, et iga kord nad veidi pelgavad, kas meeskoorid on ikka lauluvõimelised. "Juba esimesed proovid näitasid ära, et meie mehed on väga tublid ja nemad alt ei vea, mul on nende vastu väga suur usaldus."