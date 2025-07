Lastekoori liigijuht: meie kava on helge ning kannab endas rõõmu

Lastekoori liigijuhi Silja Uhsi sõnul on selleks, et laps jääks koori laulma, vajalik kodu tugi ning kindlasti ka hea muusikaõpetaja.

Lastekoori hulgas jõuab laulukaare alla 5300 last. "See kava kokkupanemise aeg on olnud meie jaoks üsna pikk ja võib-olla ka kõige põnevam aeg, sest kavasse tuleb leida midagi nii 5. klassi üsna mudilasele kui ka 9. klassi noorele inimesele on üsna keeruline, aga ma usun, et me seekord õnnestusime," ütles Uhs.

Esimest korda liigi dirigentidega kokku saades jõudsid nad ühisele mõistmisele, et kava võiks olla helge ning kanda endas rõõmu. "Need laulud võiksid olla sellised, mida õpetajad jaksavad õpetada kolm aastat ja lapsed jaksavad õppida."

"Meie kava juureks on kolm osa Veljo Tormise modaalsetest etüüdidest," sõnas ta ja ütles, et nad jätkavad Heino Kaljuste "Ringmängulauluga". "Tal täitub sel aastal 100. sünniaastapäev, seega Kadri Härma, kes on Heino Kaljuste viimane õpilane, pidas vajalikuks, et tema laul kõlaks."

"Seejärel imeilus Liisi Koiksoni armastuslaul Eestimaale ja meie kava jääb lõpetama üks rõõmulaul Aare Külama ja Haldi Välimäe sulest, see on täiesti uus ja tellitud sellele laulupeole mõeldes," selgitas Silja Uhs.

Selleks, et laps jääks koori laulma, on vajalik ka kodu tugi. "Kui vanemad toetavad, siis kui sa lähed kooli, siis seal on muusikaõpetaja, kes on fanaatik ning ma usun, et mingil hetkel leiab ka laps selle motivatsiooni, et muusikamaailma avastada, eriti siis, kui tal on väga toredad kaaslased ümber."