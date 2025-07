Ardo Ran Varres ühendkoorile kirjutatud teosest: lugesin läbi tuhatkond teksti

Ühendkoori esituses tuli laulukaare all ettekandele Ardo Ran Varrese uudisteos "Allikas". Grete Lõbule antud intervjuus sõnas helilooja, et õige teksti leidmiseks tuli tal lugeda läbi väga palju erinevaid tekste, ka vabavärsse.

See, kui Heli Jürgenson palus talt kirjutada ühendkoorile lugu, oli Ardo Ran Varresele esialgu suur šokk. "Ma ei ole ju koorihelilooja, aga see on ka väga suur väljakutse ja vastutus," ütles ta ja lisas, et kõige olulisem on leida õige tekst ja sõnu. "Ja luua väärikas laul."

Teksti leidmiseks luges ta läbi ka tuhatkond teksti. "Ma lugesin vabavärssi, ma mõtlesin, miks ei võiks laulupeo olla vabavärsis, aga ma ei leidnud seda, mida otsisin, siis me istusime Heliga maha ja mõtlesime, et mis me nüüd teeme ja siis tuli mõte, et kutsume poeedi," selgitas ta ja lisas, et tal oli olnud just Hasso Krulliga üks koostöö. "Hasso tuli ja tegi."