Mari Kalkun: laulupidu on see, mis meid suudab veel ühendada

Muusik Mari Kalkun rõhutas, et kui neid asju, mis meid lahutavad ja eraldavad, on järjest rohkem, siis laulupidu on see, mis suudab meid veel ühendada.

Mari Kalkun usub, et kuna laulupeo ajal on taas üsna vihmane ilm, siis mõtlevad inimesed ikkagi ka tema viimase noortepeo loo "Sata-sata" peale. "Tundub, et see laul elab edasi ka tänavusel laulupeol, sest see vihmakene on siin meiega," sõnas ta ja lisas, et nad laulsid seda lugu Rõuge segakooriga ka rongkäigus.

Tänavusele peole kannavad segakoorid ette ka Mari Kalkun pala "Elukoor", mis on tema sõnul väga isiklik lugu. "See on kirjutatud minu kallile sõbrannale, see sündis 2020. aastal, sellel segasel ja keerulisel ajal," selgitas ta ja lisas, et see on tegelikult lohutuslaul. "Just selline elurõõm ja elujõud, et me seda ei unustaks ka rasketel aegadel ning mulle tundub, et kui neid asju, mis meid lahutavad ja eraldavad, on järjest rohkem, siis laulupidu on see, mis suudab meid veel ühendada, sellel on nii oluline roll kanda."

Ka Mari Kalkuni tütar Linda laulab sel laulupeol. "See on tema jaoks tegelikult juba teine laulupidu Rõuge lastekooriga," ütles ta ja mainis, et igaüks läheb oma rada. "Aga koorilaul talle väga istub ja meeldib."