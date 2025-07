Naiskoori liigijuht: toome oma lugudega esile enda naiselikku poolt

Kiivet sõnas, et naiskoor jutustab sel korral helget lugu. "Seda naiselikku poolt, mida me naiseks olemises enda puhul kõige rohkem hindame, aga naisi on meil väga erinevas vanuses laval, on 7.-8. klassi tüdruk ja 90-aastane vanaema laval," ütles ta ja lisas, et kava on selline, mis puudutab nii noori kui ka vanu.

"Naised on väga kohusetundlikud ja suudavad teha mitu asja korraga, kodu on korras, ta käib laulmas ja tantsimas ning töö on ka selle kõrval tehtud, seega meeste ja naiste karakter on erinev, mehed fokusseerivad end ühele asjale ja teevad seda asja väga hästi, aga kindlasti võiks olla rohkem mehi ka laulmas," kinnitas ta.

"Meil on kavas neli laulu, esimese lauluga teeme kummarduse Urmas Sisaskile, kus laulab solistina Mirjam Mesak," ütles ta ja lisas, et kava lõpetab Kadri Vooranna lugu. "Ma loodan, et see puudutab nii naiskoore kui ka pealtvaatajaid, see on tellitud eraldi Kadrilt ja minu soov oli see, et me leiaksime ühe sellise laulu, mis kõnetaks kõiki naishingi ja see sõnum oleks nagu emalt tütrele, see ei pea olema midagi manitsevat, vaid pigem positiivne, armastav, julgustav ja ülesse tõstev tunne."