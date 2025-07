Liisi Koikson oma loo laulukaare all kuulmisest: see on väga eriline tunne

Koikson kinnitas, et hetkel ta veel ei oska seda tunnet sõnadesse panna, mis tal tekkis, kui laulukaare all tema lugu esitati. "Ma mõtlesin, et ma kõnnin siit platsilt koos massiga tagasi linna ja selle kõndimise tee peal üritan aru saada, mis täpselt juhtus, aga see on väga-väga eriline tunne, mida ma ei oska millegagi võrrelda," sõnas ta ja lisas, et tal on hea meel, et sai seda oma elus kogeda.

Liisi Koikson kannab just selle jaoks kokku pandud rahvariiete komplekti. "Ma palusin head sõpra Liina Viirat, me läksime Viljandisse professionaalide juurde," selgitas ta ja lisas, et samuti kannab ta vanaema ja ema ülehõbetatud sõlgesid. "Ma olen nagu oma pärandist kantud, need on Halliste rahvariided, kust on minu ema esivanemad pärit."