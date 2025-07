Alar Karis: üheslaulmise arusaam, et ka riik võiks rohkem koos mõelda, võiks jääda

President Alar Karis ütles laulupeol Grete Lõbule antud intervjuus, et laulupeo pealkiri "Iseoma" näitab, et kuigi me oleme kõik isemoodi, siis on ikkagi miski, mis meid kõiki ühendab.

Alar Karis ütles, et tegelikult vihm ei sega laulupidu. "Kõik on kohal ja kuulavad ning esinejad esinevad," sõnas ta ja lisas, et dirigendipult on püha koht. "Ma olen pidanud kõnesid ülikooli aulas, mis on mulle kui akadeemilisele inimesele väga tähtis pult, aga siin, kui vaadata ühele poole, kus on tuhanded lauljad ja teisel pool vaatab kogu Eesti rahvas sulle otsa, siis see on midagi muud ja ma usun, et dirigendi jaoks midagi ülevamat ei ole kui see koht."

Sirje Karis lisas, et nende tomatid kasvavad, aga kasvavad üksinda, kuna aasta on olnud väga tihe. "Aga küll nad kasvavad, ei ole lugu," mainis ta. Alar Karis lisas kõrvalt, et Kadriorus on kurgid juba valmis ja nad söövad neid.

Tänavuse peo pealkiri "Iseoma" viitab Karise sõnul sellele, et me kõik olema isemoodi. "Aga samas me näeme, et on miski, mis meid kõiki ühendab ja ma loodan, et see pole ainult siin laulupeol, kus me seda tunnet saame, vaid see liigub üle suve ja see jõuab ka Toompeale ja Stenbocki majja, selline üheslaulmise arusaam, et ka riik võiks mõelda rohkem ühes koos, võiks koos nende lauludega jääda."