Laulupeo heerold Kaspar Velberg: meil on ikka sirutuspausid ka

Tallinna lauluväljaku raadiotornist edastavad tänavuse laulupeo vahetekste heeroldid Kaspar Velberg ja Helena Lotman. Heerold Kaspar Velberg sõnas, et meeleliigutust ja kananahka on pidu juba omajagu pakkunud.

Kaspar Velberg kinnitas, et tunne läheb aina ülevamaks ning paljud hetked on väga liigutavad. "Just lahkusid lavalt mudilaskoorid, kes laulsid imeilusat lugu koos Liisi Koiksoniga, mul on endal umbes sama vanad lapsed, seega meeleliigutust ja kananahka on juba omajagu olnud."

Proovi ja suurkontsert on heerold Helena Lotmani sõnul erinevad. "Praegu peab vaatama, et need rõõmu- ja meeleliigutuse piuksatused ei kostaks mikrofoni, sest kui kõik inimesed on siin, siis on veel ilusam."

Velberg kinnitas, et terve peo aja nad siiski raadiotornis istuma ei pea. "Meil on ka sirutuspausi, just suurte üleminekute ajal, seega tunneme end siin väga hästi, võiks öelda, et see on loožikoht, paremat vaadet annaks tahta sellele peole."