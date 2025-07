Sümfooniaorkestri liigijuht: laulupeol on alati väga suur au olla

Sümfooniaorkestri liigijuht Riivo Jõgi ütles Margus Saarele antud intervjuus, et laulupeol on alati ülev tunne, kuid see on midagi sellist, mida ilma ise kogemata on raske sõnadesse panna.

Laulupeo suurkontserdil koguneb laulukaare alla 900 muusikut. "Need 900 orkestranti on üle Eesti, enamasti muusikakoolidest, aga meil on ka mõned ülikooliorkestrid, aga kõik on harrastusorkestrandid," selgitas ta ja mainis, et laulupeol on alati väga suur au olla. "See on ülev tunne, mida on väga raske sõnadesse panna, seda peab kogema."

Sümfooniaorkestrite kavas on viis lugu, kava avab Eduard Tubina "Setu tants". "Tubin on Eesti kõige olulisem sümfooniline looja," selgitas ta ja tõi välja, et uudisteosena tuleb ettekandele Madis Järvi "Kui ma olin noor". "See on rahvaviis "Kui ma alles noor veel olin" ainetel."

Kava lõpetab Eeva Talsi ja Curly Stringsi põimik "Maailm heliseb üleilma". "See koosneb kokku kolmest loost."

Kümmekond aastat laulupeoga seotud olnud Riivo Jõgi võtab paari aasta pärast aga ette väga suure katsumuse: ta on 2028. aastal laulupeo kunstiline juht, kus ühendatakse endas nii üldpidu kui ka noorte laulu- ja tantsupidu. "Tantsijad on ühel nädalal ning lauljad-pillimängijad teisel nädalal, reedel toimub üle aegade kõige suurem rongkäik ja avakontsert, laupäeval peaks olema noorte laulupäev ja pühapäeval suurte laulupidu."

Ta aga ei usu, et kolmepäevane laulupäev oleks probleem. "Tänavuse peoga on näha, et pileteid ei ole üldse saada, kõik Eesti inimesed tahavad laulupeole saada."