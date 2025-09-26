Saksamaa plaadifirma andis välja albumi seni salvestamata Eduard Tubina teostega

Pianist Kärt Ruubel hindab Tubinat üheks omapärasemaks eesti heliloojaks. "Pean väga oluliseks, et seni ilmunud Tubina albumite ritta kuuluks ka äsja ilmunu, sest Tubina looming väärib erinevaid tõlgendusi," räägib Ruubel. "Sellel albumil on teoste "Sarkasm" ja "Sonett" esmasalvestised. Nende lugude noodid leiti alles 1990. aastate lõpus ühest Tartu korterist, kus oli elanud Tubina abikaasa ema," kirjeldas Ruubel.

Üle 40 aasta tegutsenud MDG on rahvusvaheliselt tunnustatud klassikalise muusika plaadifirma. "Saksa plaadifirma MDG on tuntud aastakümnete jooksul välja töötatud helisalvestamise tehnoloogia poolest. Minu jaoks on tähtis, et salvestamisel pööratakse peale esituse tähelepanu ka suurepärasele helikvaliteedile. MDG varasemaid albumeid hindan just kvaliteedi tõttu kõrgelt," põhjendas Ruubel plaadifirma valikut.

26. septembril ilmunud albumil kõlavad sonaat vioolale ja klaverile, sonaat altsaksofonile ja klaverile (helilooja versioon vioolale ja klaverile), "Pastoraal" vioolale ja orelile (Xandi van Dijki ja Kärt Ruubeli töötlus vioolale ja klaverile), "Ballaad" viiulile ja klaverile, "Sonett" ja "Sarkasm" klaverile ning Tubina nooruspõlves loodud klaverikvartett.