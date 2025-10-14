EMTA Müriaadfest on tänavu pühendatud juubilaridest eesti heliloojatele

Tänasest nädala lõpuni kestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia esindusfestival Müriaadfest, mis sel aastal on pühendatud eesti heliloojatele, kelle ümmargusi sünnipäevi ja sünniaastapäevi me tähistame.

Klassikaline ja nüüdismuusika, jazz- ja pärimusmuusika, koori- ja orkestriteosed, oreliõhtu ning üliõpilaste helilooming annavad mitmekülgse pildi eesti muusikapärandi rikkusest. Avakontsert on pühendatud helilooja ja pärimusmuusik Veljo Tormisele, tänu kellele 2007. aastal pärimusmuusika osakond EMTA-s loodi.

"Müriaadfesti avakontserdi läbiviimise au on usaldatud muusikakadeemia pärimusmuusika eriala õppejõududele ja tudengitele ning meie ei esita ühtegi Tormise teost valmiskujul, vaid keskendume oma kontserdil just Tormise loomingu sellele osale, mis pärimusel põhineb ja algallikatele, mis ilmselt ja arvatavasti ka Veljo töölaualt läbi käisid," ütles EMTA pärimusmuusika lektor Juhan Uppin.

"Müriaadfestivali märksõna on alati mitmekülgsus. Seekord me ei saa muidugi jätta mainimata neid eesti heliloojaid, kelle juubeleid me tähistame. Hea meel on ka selle üle, et me saame festivali raames käsitada loovuurimuslikke teemasid, meil on konverents, näitame filmi Eduard Tubinast ja ka meie lavakunstiosakonna üliõpilased saavad oma diplomilavastusega üles astuda. Me saame näidata kõike, mida Muusika- ja Teatriakadeemia pakub," sõnas EMTA loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema.