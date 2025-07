Kultuuri kodu | Lepo Sumera loomingus said kokku fantaasia, elujanu ja erinevad stiilid

Lepo Sumera oli üks viimaseid Heino Elleri õpilasi ja esimene helilooja Eestis, kes hakkas 80-ndate lõpus kasutama komponeerimisel arvutit. Selle vahele jääbki kõik. Meeletu fantaasia, elujanu, erinevad stiilid. Sumera rajas ka Eesti Muusikaakadeemia elektronmuusika stuudio.

Sumerat huvitasid väga erinevad teemad ja valdkonnad. Nii pole imestada, et ta jõudis oma loomingu kõrval olla ka kultuuriminister, heliloojate liidu esimees ja õppejõud. "Ma ei kujuta ette, et ma tegeleks ainult ühe asjaga, kirjutaks ainult muusikat. Vahel võib see täitsa hulluks ajada. Seetõttu peabki paiskama aknad lahti, laskma päikesevool sisse paista, kuigi sees istub ikka üksildus ja sissepööratud pilt," on Sumera rääkinud.

Ja kuigi Sumera loomingukese on tema sümfooniad, siis ka žanriliselt huvitas teda kõik. Lepo Sumera lood sündisid sageli öösel une pealt. Tuli vaid silmad lahti teha. Ja mõnikord inspireerisid teda tema enda südamelöögid. Ja muidugi oli Sumera see, kes kirjutas olümpiapoeemid 1980. aasta Tallinna purjeregati ava- ja lõputseremooniaks.

