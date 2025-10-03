Filharmoonia kammerkoor tähistab Pärdi sünnipäeva Glasgow's, Londonis ja Hamburgis

Eesti Filharmoonia Kammerkoor (EFK), Tallinna Kammerorkester ja Tõnu Kaljuste tähistavad Arvo Pärdi 90. sünnipäeva kontsertidega Glasgow' City Hallsis, Londonis Barbicani keskuses ja Hamburgi Elbphilharmonie's .

Nii Glasgow's kui Londoni Barbicani keskuses on kavas Arvo Pärdi teosed: "Cantus in Memoriam Benjamin Britten", "L'abbé Agathon", "Adam's Lament", "Fratres" ja "Te Deum" ning Ester Mägi "Vesper". Kontsertidel soleerivad sopran Maria Listra, viiuldaja Harry Traksmann ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori sopran Annika Lõhmus ning tenor Raul Mikson.

Londonist suundutakse Hamburgi, kus esinetakse Euroopa ühes mainekas kontserdimajas Elbphilharmonie's koos selles kontserdipaigas resideeruva uuendusmeelse ja rahvusvaheliselt tunnustatud kammerorkestriga Ensemble Resonanz. Orkester ühendab klassikalist repertuaari nüüdismuusika ja eksperimentaalsete projektidega. EFK teeb Ensemble Resonanz'iga koostööd esmakordselt.

Hamburgi Elbphilharmonie's kõlavad Arvo Pärdi teosed: "Stabat mater", "Festina lente", "L'abbé Agathon", "Adam's Lament" ja Raminta Šerkšnyte̊ "De profundis". Solistidena osalevad Maria Listra (sopran), Danila Frantou (kontratenor) ja Toomas Tohert (tenor). Kontsert on välja müüdud.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor annab 2025. aasta jooksul kokku 78 kontserti nii Eestis kui 14 välisriigis. Oktoobrist detsembrini on tulemas veel turneed USA-s, Hiinas, Lõuna-Ameerikas ja Euroopas.