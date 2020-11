EMTA müriaadFEST näitab kirjut läbilõiget akadeemias tehtavast

Varasematel aastatel keskendus muusika- ja teatriakadeemia sügisene festival peamiselt klassikalisele muusikale. Tänavu on festivalil uus nimi – müriaadFEST – ja selle nime taga on ka uus kontseptsioon.

"Sõna "müriaad" tähendab paljusust, muusika ja etenduskusntide paljusust, mida me võime tajuda iga päev siin viibides. Nüüd me avame oma uksed publikule," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" EMTA loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema.

Festivali üks suursündmusi on pühapäeval toimuv maailmakuulsa helilooja Krzysztof Penderecki mälestuskontsert. Kuid müriaadFEST-i üks eesmärke on näidata, et lisaks klassikalisele muusikale toimub muusika - ja teatriakadeemias veel väga palju muudki – jazz'ist kaasaegse tantsuni.

Festivali raames jõuab teisipäeval esietenduseni ka muusika- ja teatriakadeemia lavakunsti osakonna ja Theatrumi koostöölavastus, Eduard Vilde "Tabamata ime", samuti saab näha akadeemia, aga saab näha ka kaasaegsete etendustkunstide magistriprogrammi, samuti toimub üks loometöötuba jne.

Festival toimub alates laupäevast erinevates saalides üle akadeemia. "Tabamata ime" etendub Theatrumi saalis.