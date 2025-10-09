Galerii: filharmoonia kammerkoor tähistas Londonis Arvo Pärdi 90. sünnipäeva
Teisipäeval andis Eesti Filharmoonia Kammerkoor Arvo Pärdi 90. sünnipäeva puhul kontserdi Londonis Barbicani keskuses.
Kontserdil kõlasid Arvo Pärdi teosed: "Cantus in Memoriam Benjamin Britten", "L'abbé Agathon", "Adam's Lament", "Fratres" ja "Te Deum" ning Ester Mägi "Vesper".
Soleerisid sopran Maria Listra, viiuldaja Harry Traksmann ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori sopran Annika Lõhmus ning tenor Raul Mikson.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor