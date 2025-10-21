X!

Eesti Filharmoonia Kammerkoor alustab turneed USA-s ja Hiinas

Muusika
Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Eesti Filharmoonia Kammerkoor Autor/allikas: Gunnar Laak
Muusika

Eesti Filharmoonia Kammerkoor alustab kontserdireisi, mille jooksul antakse kaks kontserti USA-s ja viis kontserti Hiinas.

23. ja 24. oktoobril esinetakse New Yorgi Carnegie Hallis Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud kontsertidega. Esimesel õhtul on lavapartneriks Eesti Festivaliorkester, mida juhatab Paavo Järvi. Üles astuvad veel Midori (viiul), Hans Christian Aavik (viiul), Nico Muhly (klaver). 24. oktoobril esineb kammerkoor koos Tallinna Kammerorkestriga Tõnu Kaljuste juhatusel, solistina teeb kaasa Maria Listra.

Pärdi autorikontsertidel ettekandele tulevad teosed pärinevad ligi kuuest aastakümnest alates 1960. aastatel valminud orkestriteosest "Perpetuum mobile" ja pöörangulisest "Credost" kuni hilisema loomeperioodi teosteni "Adam's Lament", "La Sindone" ja "Swansong". Samuti kõlavad "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", "Tabula rasa", "L'abbé Agathon", "Stabat Mater", "Te Deum" jt.

Pärast kontserte USA-s suundub Eesti Filharmoonia Kammerkoor Hiina, kus Tõnu Kaljuste juhatusel antakse viis kontserti kolme erineva a cappella kavaga. Esimene neist toimub 28. oktoobril XXXVII Macau rahvusvahelisel muusikafestivalil, kus tuuakse publikuni koorimuusikat eri sajanditest läbi Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johann Sebastian Bachi ja Arvo Pärdi loomingu. 

Järgnevad kontserdid 30. oktoobril Wuhani Qintai kontserdimajas ja 31. oktoobril Aasia piirkonna olulisimal muusikasündmusel - Shanghai International Arts Festival'il, kus kõlab mitmekesine kava Sibeliuse, Berio, Debussy, Murray Schaferi ning eesti heliloojate Kreegi ja Tormise loomingust. 1. oktoobril antakse samal festivali veel teinegi kontsert, kus vabaõhulaval kõlab täispikk kava Veljo Tormise muusikast. Mahuka turnee lõpetab 1. oktoobril kontsert Nanjingi Jiangsu Suures teatris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

