X!

Galerii: Estonia kontserdisaalis algas "Arvo Pärt 90" turnee

Muusika
Estonia kontserdisaalis algas Arvo Pärdi sünnipäeva-aasta turnee
Vaata galeriid
23 pilti
Muusika

Kolmapäeval, 15. oktoobril alustas Eesti Festivaliorkester Tallinnas Arvo Pärdi sünnipäeva-aasta turneed. Edasi suundutakse Viini, Zürichi, Hamburgi ja New Yorgi Carnegie Halli saalidesse.

"Meil on nende kontsertidega unikaalne võimalus Eesti kaardile panna, kuna meil on helilooja Arvo Pärt, keda kõik tunnevad ja on huvitatud tema juubeli tähistamisest. Samal ajal annavad need kontserdid ka meile võimaluse näidata oma muusikuid maailma tähtsates kultuurikeskustes," ütles dirigent Paavo Järvi.

"Paremat reklaami Eestile ei ole võimalik välja mõelda, kui Carnegie Halli seina peal on suur poster, kus seisab suurelt - Estonian Festival Orchestra," lisas dirigent.

Järgneva nädala jooksul esitatakse Pärdi muusikat Viini Kontserdimajas (18.10), Zürichi Tonhalles (19.10) ja Hamburgi Elbphilharmonie's (20.10). Uhke turnee kulmineerub 23. oktoobril kontserdiga New Yorgi Carnegie Hallis. Orkestriga liituvad laval viiuldajad Midori ja Hans Christian Aavik, pianist Nico Muhly, dirigent Tõnu Kaljuste ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor.

"See turnee on Eesti Festivaliorkestri jaoks arvult kaheksas, kuid senistest kindlasti tähtsaim. Paljud Eesti Festivaliorkestri liikmed on varasemalt Carnegie Hallis esinenud, kuid seekordne minek sinna just Eesti Festivaliorkestri nime all on äärmiselt suur asi," ütles Eesti Festivaliorkestri direktor Andres Siitan.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:24

Galerii: Estonia kontserdisaalis algas "Arvo Pärt 90" turnee

14:05

Galerii: Kumu uus näitus toob Eesti kunstiloo laste silmade kõrgusele

13:58

Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

12:17

Tallinna Uue Muusika Ansambel on maineka Enzembe Prize 2026 laureaat

12:16

Tallinnas esinev prantsuse pianist Lucas Debargue: usun, et parim aeg on alati kuskil eespool

11:34

Rahvusooper Estonia töötajad: rahvusooperi jätkusuutlikkus on tõsises ohus

11:06

PÖFF Shortsi rahvuslikust võistlusprogrammist leiab 11 maailmaesilinastust

11:03

"Plekktrummi" külaline on Paavo Järvi

09:58

Kultuuri kodu | Film oli Arvo Kruusemendi armastus juba lapsest peale

08:58

Hellerma: Elo Viidingu puhul on tunda arusaama kirjandusest kui millestki suurest ja väärikast

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.10

Paavo Järvi: praegu Ameerikas toimuv on unistustest kaugel

15.10

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

11:34

Rahvusooper Estonia töötajad: rahvusooperi jätkusuutlikkus on tõsises ohus

15.10

"Camera Erotica" alustab sügisel Sõpruse suures saalis

15.10

Suri keraamik Evi Mardna

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

14.10

Riina Roose: kui noored rahvuskultuuri vastu huvi ei tunne, on see meie viga

15.10

"Camera Erotica" kuraator: üritame end mitte kindlasse kasti panna

14.10

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo