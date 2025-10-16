Galerii: Estonia kontserdisaalis algas "Arvo Pärt 90" turnee

"Meil on nende kontsertidega unikaalne võimalus Eesti kaardile panna, kuna meil on helilooja Arvo Pärt, keda kõik tunnevad ja on huvitatud tema juubeli tähistamisest. Samal ajal annavad need kontserdid ka meile võimaluse näidata oma muusikuid maailma tähtsates kultuurikeskustes," ütles dirigent Paavo Järvi.

"Paremat reklaami Eestile ei ole võimalik välja mõelda, kui Carnegie Halli seina peal on suur poster, kus seisab suurelt - Estonian Festival Orchestra," lisas dirigent.

Järgneva nädala jooksul esitatakse Pärdi muusikat Viini Kontserdimajas (18.10), Zürichi Tonhalles (19.10) ja Hamburgi Elbphilharmonie's (20.10). Uhke turnee kulmineerub 23. oktoobril kontserdiga New Yorgi Carnegie Hallis. Orkestriga liituvad laval viiuldajad Midori ja Hans Christian Aavik, pianist Nico Muhly, dirigent Tõnu Kaljuste ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor.

"See turnee on Eesti Festivaliorkestri jaoks arvult kaheksas, kuid senistest kindlasti tähtsaim. Paljud Eesti Festivaliorkestri liikmed on varasemalt Carnegie Hallis esinenud, kuid seekordne minek sinna just Eesti Festivaliorkestri nime all on äärmiselt suur asi," ütles Eesti Festivaliorkestri direktor Andres Siitan.