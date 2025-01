Wiiralti ja Lemba stipendiumi said kümme üliõpilast

"Eduard Wiiralt ja Artur Lemba olid oma ajastu suunanäitajad, kelle looming elab edasi nii kodustes kunsti- ja kontserdisaalides kui ka laias maailmas. Nende kahe mehe nimel – ja nende loomingu toel – välja antavad stipendiumid on tõestuseks, et loovus, pühendumine ja kirg ei aegu. Aga iga traditsioon vajab uusi kandjaid – teie põlvkond on see, kes toob uued värvid, helid ja vormid eesti kultuuri," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

2024. aasta Artur Lemba stipendiaadid on Merilyn Jaeski, Greta-Liisa Aro ja Mariam Mikeltadze. 2024. aasta Eduard Wiiralti stipendiaadid on Lisette Sivard, Paul Rannik, Nele Kurvits, Kati Saarits, Elias Kuulmann, Liisamari Viik ja Loora Kaubi.

Alates järgmisest aastast antakse Wiiralti stipendiumi välja eraraha toel.

Kultuuriministeerium asutas 2000 euro suuruse Artur Lemba nimelise Stipendiumi 2018. aastal. Loomingulise stipendiumi eesmärk on toetada heliloomingu, klaveri ja muusikateaduse üliõpilaste loomingulist tegevust. Eduard Wiiralti stipendiumi suurus on 3000 eurot ning sellega toetatakse alates 2004. aastast kunstiüliõpilaste loomingulist tegevust.

Korraga välja antavate stipendiumide arv aastate lõikes sõltus autoritasude laekumisest, täna tunnustati 7 kunsti- ja 3 muusikatudengit. Alates järgmisest aastast antakse Wiiralti stipendiumi välja eraraha toel.

"Eesti kunstioksjonid OÜ tegi aasta tagasi ettepaneku et Wiiralti stipendium kui institutsioon võiks jääda, kunstitudengeid tuleks edasi toetada, eesti kunst kestaks. Järgmisest aastast nendega koostöös pisut formaati kohendades ja arvu vähendades stipendium jätkub," sõnas kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre "Aktuaalsele kaamerale".

"Stipendiumi summa pisut kasvab, summa saab olema 5000 eurot, kuid laureaadiks saab vaid üks kunstitudeng," selgitas kunstioksjonite korraldaja Reigo Kuivjõgi.