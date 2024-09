EMTA müriaadFEST tutvustab huvilistele akadeemia mitmekülgsust

MüriaadFEST-i mitmekesise programmi ettevalmistusse on kaasatud kõik akadeemia osakonnad. Festivali programm sisaldab kontserte, kus astuvad üles nii akadeemia tudengid, õppejõud kui ka vilistlased, toimuvad huvitavad vestlusringid oma ala spetsialistidega ning näha saab installatsioone ja näitusi.

"Festivali tänavuaastane alapealkiri "Kohtumised" rõhutab, et festival on platvorm, kus traditsiooniline ja kaasaegne, kohalik ja rahvusvaheline saavad dialoogi astuda. See viitab esinejate ja publiku vahelistele kohtumistele, kus vahetatakse ideid, inspireeritakse üksteist ning luuakse uusi loomingulisi sidemeid. Festival on koht, kus loominguline kogukond kohtub, et ühiselt kasvada ja areneda. "Kohtumised" viitavad ka dialoogile erinevate generatsioonide vahel, tuues esile, kuidas ajalugu ja tänapäev saavad omavahel suhestuda," ütles EMTA loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema.

Sügishooaja esimene kontsert toimub 10. septembril, mil kontserdisarja "Tudengiteisipäev" raames esineb kammersaalis Marianne Liis Oissar klaveril.

13. septembril esietendub Eesti Noorsooteatris koostöös EMTA lavakunstikooliga lavastus "Püha Jõe kättemaks", mille lavastajad on XXXII lennu lavastajaüliõpilased Triin Heidov, Elss Raidmets, Oliver Reimann ja Robi Varul.

Uudisena alustab tegevust EMTA kontserdiklubi, mille esimene kohtumine leiab aset 18. septembril ja mida juhendab akadeemia teadur Marju Raju. Kontserdiklubi on kontserdikülastajate kohtumispaik, mille peamine mõte on julgustada inimesi külastama erinäolisi kontserte. Klubiliikmed kohtuvad aruteluks tund aega enne kontserti, misjärel minnakse koos kontserdisaali. Klubi hakkab koos käima kord kuus, sellega saab liituda jooksvalt kogu hooaja vältel ja on tasuta.

Oktoobris jätkuvad juba traditsiooniks saanud koolikontserdid, mis on aastate jooksul toonud akadeemiasse suure hulga kooliõpilasi ning mille eesmärk on just koolinoortes kujundada kontserdikülastamise harjumust.



Lisaks hakkavad toimuma EMTA black box saalis muusika- ja teatriteemalised filmiseansid. EMTA kino esimene linastus leiab aset 13. oktoobril, mil saab vaadata režissöör Bruno Monsaingeoni muusikadokumentaalfilmi "Leegi suunas" ("Towards the Flame") Klaus Mäkeläst (2023).