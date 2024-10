Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias algavad väärtfilmide seansid

"Muusikafilmide vallas on palju avastamisväärset. Olen seda žanri jälginud üle 30 aasta, näinud uute tähtede ilmumisi ja legendide areenilt lahkumisi, eluloofilme, prooviprotsesse ja muusikateoste sünnilugusid. Kuna muusikafilmid suurte telekanalite programmi tihti ei satu, on tänuväärt tuua neid oma publikule lähemale," sõnab muusikafilmide ekspert Heidi Pruuli.

Pühapäeval linastuva filmi "Klaus Mäkelä. Leegi suunas" kohta ütleb Pruuli, et see on film, milles režissööri ja tema kangelase anded on teineteist leidnud.

"Muusikafilmide suurmeister Bruno Monsaingeon portreteerib Soome noort dirigenti, kes on väga kiiresti tõusnud maailma tippdirigentide liigasse," ütles Pruuli.

Klaus Mäkeläst (28) sai 22-aastaselt Oslo peadirigent ja 24-aastaselt Orchestre de Paris' muusikajuht. 2027. aastal asub ta juhtima Kuninglikku Concertgebouw orkestrit ja Chicago Sümfoonikuid.

Filmis "Leegi suunas" räägib Mäkelä oma kujunemisteest, õpingutest Sibeliuse Akadeemias Jorma Panula juures, kiindumusest tšellosse ja kammermuusikasse ning koostööst oma kolme orkestriga Oslos, Pariisis ja Amsterdamis.

Kinoseansid hakkavad toimuma neli-viis korda aastas ning on õpilastele ja üliõpilastele tasuta.

