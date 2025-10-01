Pildid: Vanemuises jõuab vaatajate ette Arvo Pärdi "Lapsepõlve lugudel" põhinev lavastus

Lavastaja, libretist, koreograaf ja kunstnik Mare Tommingas ütles, et Arvo Pärdi lastelauludega on üles kasvanud terved põlvkonnad. "Laulud on kõlanud multifilmides, kontsertidel lasteaias ja koolides ja tihti me ei adugi kelle kirjutatud nad on. Lihtsad, südamlikud, ilusate illustreerivate meloodiatega lood mis kõnetavad lapsi igal ajal ja igas vanuses on aegumatu väärtusega. Jussikese koolitee lugu toetub just neile lauludele tuues lavale erinevad karakterid ja situatsioonid millesse väike poiss oma teekonnal satub. Ka väikesel inimesel on unistused ja need võivad olla vägagi suured."

"Jussikese koolitee" on lugu väikesest poisist, kelle unistus on suurem kui ta ise. Tänu sõpradele õpib ta teda ümbritsevat maailma märkama ja sellest hoolima. Oma teekonnal leiab Jussike ka uue sõbra – Raamatu.

Lavastuse helilooja on Arvo Pärt, seadete autor Tauno Aints, lavastaja, libretist, koreograaf ja kunstnik Mare Tommingas ning videokunstnik Janek Savolainen; laval astuvad üles Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli õpilased ning Tartu Karlova kooli laululapsed.