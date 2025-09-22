X!

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

Foto: Maris Savik
Vanemuise teater toob publikuni eluloolistele faktidele tugineva fantaasia, kus Nikolai Triik jutustab Konrad Mäe loo. Draamalavastuse "Palavik" autor ja dramaturg on Priit Põldma, lavastab Tiit Palu.

"Palavik" räägib loo omaaegsest tiigrihüppest, millest sündis Eesti maalikunst. Seejuures keskendub näidendi üks telg just kahe kunstniku – Nikolai Triigi ja Konrad Mäe – aastakümneid kestnud sõprusele, milles omakorda põimuvad isiklikud perspektiivid, kultuurilugu, koomika ja traagika, elusad inimesed ja nende deemonid.

"Minu arvates on see sõprus suure algustähega, läbi elu kestev sõprus. Ega see ei pruugi olla alati olla üks lust ja lillepidu," ütles Konrad Mäe osatäitja Rasmus Kaljujärv.

"Ja oli ka perioode, kus nad isegi kümme aastat vahepeal ei kohtunud, aga pärast seda ikkagi said kokku ja olid kuni lõpuni koos," lisas Triigina üles astuv Andres Mähar.

Näitemängu kahest Eesti suurkujust on loonud Priit Põldma. Kuigi lugu põhineb tohutul uurimustööl isikutest, kohtadest, eluvaadetest ja loomingust, on lavaloos siiski ka fantaasiat.

"Mulle tundub, et selle meie loo jutustamiseks on võib-olla kasulikum mingitest faktidest kohati üle sõita, et just nimelt tuua ka selles teatriõhtu piiratud ajaraamis kuidagi see kahe inimese omavaheline dünaamika ja see aeg, mis neid ümbritseb, kuidagi võimalikult eredalt esile," leidis Põldma.

Lavastaja Tiit Palu sõnul on ainuõige, et Eesti teater tegeleb Eesti suurkujudega. "Ning tõlgendab nende loomingut ja nende elusid. Siin on seda tehtud väga põhjalikule eeltööle tuginedes," lisas Palu.

Lavastus valmis koostöös Konrad Mäe Sihtasutusega.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

