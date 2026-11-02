Camera Erotica toob publiku ette Berliini filmifestivalil esilinastunud "Sirens Calli"

Dokumentaalfilmi, ulme, mütoloogia ja road movie'i elemente põimiv film jälgib nomaadlikku sireeni Unat, kes avastab merfolk-kogukonna maailma, otsides kuuluvustunnet, enesemääramisõigust ja alternatiivseid eluviise. Ilukirjanduse ja tegelikkuse vahel liikudes avab film maailma, kus muutumine on eluviis ning müütiline sireen omandab uusi tähendusi.

16mm filmilindile filmitud teos küsib, kuidas leida maailmas oma koht, ilma et peaks end selle ootuste järgi vormima.Kuigi "Sirens Call" ei keskendu otseselt seksuaalsusele, avardab see arusaama erootilisusest, sidudes selle läheduse, kuuluvuse ja igatsusega leida omasuguseid. Film kutsub kujutlema olemise viise, mis ulatuvad tuttava maailma piiridest kaugemale. Mis siis, kui tunneme, et me ei kuulu sellele Maale? Kas leiame ka siis omasuguseid?

"Sirens Callis" astuvad üles Gina Rønning, Moth Rønning-Bötel, Rei Spider Barnes, Jason Bötel, Mark Ginsberg, Amethyst Twilight, Yl'luria Watersong, Thandiwe Curtis-Gibson, Fredrick H. Zal. Pärast seanssi ühinevad režissöörid Miri Ian Gossing ja Lina Sieckmann publikuga veebi vahendusel, et vestelda filmist ja vastata vaatajate küsimustele.