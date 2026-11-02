Von Krahlis jõuab lavale Priit Põldma ja Mart Kangro koostöölavastus

6. novembril esietendub Von Krahli Teatris Mart Kangro ja Priit Põldma koostöölavastus ''Paroodia'', mis on uurimus identiteedist ning põlvkondade kokkupuute- ja -põrkepunktidest.

Laval kohtuvad 52-aastane Mart ja 32-aastane Priit, kes analüüsivad oma erinevusi ja sarnasusi nii isiklikust kui ka põlvkondlikust perspektiivist. Nad esitavad erinevaid seisukohti, püüdes aru saada, kas need on ikka isiklikud või kantud veel millestki – kui palju on põlvkondi kujundanud tegurid nagu rahvuslik ärkamine, sõda, stagnatsioon, vabaduse tulek ning maailma avanemine, terrorirünnakud, COVIDi pandeemia ja tehisintellekti tulek?

Oma vanusevahega võiksid Mart ja Priit olla nii sõbrad, isa ja poeg kui ka õpetaja ja õpilane. Millised suhtedünaamikad kehtestuvad ruumis, kus kahele liikuvale kehale võib omistada nii mitmeid tähendusi? Seeläbi räägib lavastus ka vananemisest ja kasvamisest, aja möödumisest.

"Oleme Mardiga varem paar korda koos töötanud ja sellelt pinnalt tekkis huvi teha midagi päris kahekesi," selgitas Priit Põldma. "Mulle tundub, et oleme piisavalt sarnased, et koos tegutseda, ja piisavalt erinevad, et teineteist intrigeerida. Meie vanusevahe on täpselt 20 aastat – taasiseseisvunud Eesti algusaastatel sai Mart täiskasvanuks ja mina sündisin, nii et oleme kujunenud väga erinevates keskkondades. Oleme selles lavastusprotsessis püüdnud aru saada, kuidas see on mõjutanud meid ennast ja seda, millisena teineteist näeme."

Mart Kangro ja Priit Põldma eelmine ühistöö kandis pealkirja "Komöödia". "Paroodia" tõotab nende sõnul tulla veel süngem ja tõsisem kui "Komöödia".

Kangro ja Põldma kõrval on "Paroodia" dramaturgiline tugi Heneliis Notton, kunstiline tugi Anu Vahtra ja heli, valguse ning tehniliste lahendustega tegeleb Kalle Tikas, keda toetab Kristiina Tinnu Tang.