Priit Põldma: kui mina sain täiskasvanuks, hakkasid võimalused ahenema

Von Krahli teatris esietendub reedel kahemehetükk "Paroodia", kus Mart Kangro ja Priit Põldma küsivad nii publikult kui ka teineteiselt, kas tänases maailmas on võimalik öelda midagi, mis ei kõlaks iseenda paroodiana.

Laval on kaks keha: 52-aastane Mart ja 32-aastane Priit. Nende 20-aastane vanusevahe ja sellest lähtuvad kujunemise kogemused said aluseks meeste ühislavastusele.

"Sel ajal, kui Mart hakkas tegutsema, läkski maailm lahti ja kõik võimalused järjest avanesid. Piirid läksid lahti, tuli kapitalism, demokraatia ja kõik see. Kui mina täiskasvanuks sain, oli kogemus natukene vastupidine. Siis hakkasin võimalused sulguma või ahenema. Maailm hakkas koomale tõmbuma," rääkis Põldma "Aktuaalsele kaamerale".

"Selle taustal on ka katastroofisündmuste kuhjumine viimase kümne aastaga, kui mina ülikooli olen lõpetanud: koroona, sõda, järgmine sõda ja nii edasi. Need kogemused on kujunemise kontekstis hästi erinevad," tõdes Põldma.

Kangro lisas, et koos hakati uurima, kuidas 20-aastased noored on oma kaasaega tõlgendanud. "Ja mitte ainult tänased 20-aastased. Karl Ristikivist kuni tänaste 20-aastasteni. Sealt selgus teatud seaduspärasus. Lugesime neid seisukohti ja tegime intervjuusid erinevates vanusegruppides inimestega ja selgus, et iga järgnev generatsioon on mingis mõttes eelneva paroodia. Seal on sarnasus ja kurbloolisus, et iga kord oleks see nagu jälle uus avastus," rääkis Kangro.

"Paroodiat" etendatakse reedest Von Krahli teatris Tallinnas.