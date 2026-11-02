Ülo Pikkov pälvis Krakowis auhinna animatsiooni õpetamise eest

Kuldne Dinosaurus on maineks rahvusvahelise tunnustus, mida antakse animatsioonikunsti õpetamise ja arendamise eest. Auhinnaga tunnustatakse väljapaistvaid filmitegijaid, kes on lisaks oma loomingulisele tegevusele andnud olulise panuse uue põlvkonna animaatorite koolitamisesse.

Ülo Pikkov alustas animatsiooni õpetamist Eesti Kunstiakadeemias 2006. aastal. Kahekümne aasta jooksul on ta panustanud Eesti animatsioonihariduse arendamisse ja rahvusvahelistumisse, juhendades noori filmitegijaid ning aidates kujundada Eesti Kunstiakadeemia animatsiooniosakonnast rahvusvaheliselt tunnustatud õppekeskust. Praegu töötab Pikkov EKA animatsiooniprofessorina ja juhib animatsiooniosakonda.

Krakówi festivali programmis pöörati erilist tähelepanu just Pikkovi pedagoogilisele tegevusele. Lisaks tema enda filmide retrospektiivile toimus eraldi linastus, kus esitleti Eesti Kunstiakadeemia animatsioonitudengite loomingut.

Pikkov on avaldanud animatsiooniteooriat käsitleva raamatu "Animasoofia" ning kaitsnud doktorikraadi animatsiooniuuringute alal. Lisaks õpetamisele on Pikkov rahvusvaheliselt tunnustatud animatsioonirežissöör ja filmiprodutsent. Tema tuntumate filmide hulka kuuluvad "Keha mälu", "Tik-Tak", "Tühi ruum", "Taaskohtumine" ja "Õmblusmasin". Ülo Pikkov on Ameerika Filmiakadeemia liige.