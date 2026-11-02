Eesti Interpreetide Nädal toob publiku ette kümme kontserti ja üle 50 muusiku

9.–15. novembrini toimub festival Eesti Interpreetide Nädal, mis toob seitsme päeva jooksul Tallinnas ja Narvas publiku ette 10 kontserti ja üle 50 muusikut.

Eesti Interpreetide Nädal on välja kasvanud viis aastat toimunud Eesti Muusika Nädalast. Uue nime all jätkav festival seab senisest veelgi selgemalt tähelepanu keskmesse interpreedi. "Eesti Interpreetide Nädal annab võimaluse kuulda ühe nädala jooksul, kui rikas ja omanäoline on meie interpreetide loominguline maailm," ütles Eesti Interpreetide Liidu juhatuse esimees Henry-David Varema.

Tänavune repertuaar toob Varema sõnul eriti selgelt esile. "Barokist Mozarti ja Schuberti kaudu nüüdismuusika ning improvisatsioonini ulatuvas kavas avalduvad väga erinevad arusaamad muusikast ja selle esitamisest," ütles ta ja lisas, et koostöö Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga toob sellesse tervikusse ka oma loomingulise tee alguses olevad muusikud.

Festivali kontsertidel astuvad üles teiste seas pianistid Ivari Ilja, Mihkel Poll, Maksim Štšura ja Hando Nahkur, viiuldaja Mari Poll, tšellistid Theodor Sink, Henry-David Varema, Siluan Hirvoja, klarnetist Toomas Vavilov, fagotimängija Peeter Sarapuu, organist Andres Uibo, kitarrist Robert Jürjendal, löökpillimängija Heigo Rosin, laulja Mati Turi ning keelpillikvartett M4GNET.

Festival algab 9. novembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis kontserdiga "Eesti puhkpillimuusika säravad tähed", kus puhkpillisolistide esituses kõlab nii 20. ja 21. sajandi muusika kui ka klassikaline repertuaar. Kontserdil tuleb ettekandele ka Märt-Matis Lille uudisteos.

10. novembril jõuab festival Fotografiskasse, kus USA-s elav eesti pianist Hando Nahkur ja keelpillikvartett Prezioso esitavad Sven Helbigi ja Max Richteri loomingut. 12. novembril kohtuvad Niguliste muuseumis kontserdil "Improviseeritud ja komponeeritud" organistid Andres Uibo ja Toomas Trass ning kitarrist Robert Jürjendal.

13. novembril kõlavad Kadrioru kunstimuuseumis kontserdil "Meisterlik Mozart" helilooja keelpillikvartett ja klarnetikvintett. Esinevad klarnetist Toomas Vavilov ja keelpillikvartett M4GNET. Sama koosseis tutvustab Mozarti muusikat ka 11. novembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimuval spetsiaalsel koolinoorte kontserdil.

14. novembril jõuab festival Narva raekotta, kus kõlab Eesti puhkpillisolistide esituses kammermuusikakava. Sama päeva õhtul viib kontsert "Valgus ja varjud barokis" Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis kuulajad Vivaldi, Scarlatti ja Händeli muusikamaailma.

Festival annab lava ka noortele muusikutele. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilaste kammeransamblite kontsert "Noorte pilguga" toob kuulajateni eri ajastute teosed noorema põlvkonna tõlgenduses.

Eesti Interpreetide Nädal kulmineerub 15. novembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis toimuva lõppkontserdiga, kus kuulutatakse välja ka tänavused "Aasta interpreet" preemia laureaadid. Eesti Interpreetide Liit annab tunnustust välja alates 2019. aastast.