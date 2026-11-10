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Interpreetide nädalal jagavad pärast pikka pausi lava Hando ja Hanna-Liis Nahkur

Muusika
Foto: Eesti Interpreetide Nädal
Muusika

Eesti Interpreetide Nädal toob tähelepanu keskmesse eesti muusikute kõrge taseme, omanäolisuse ja mitmekesisuse. Interpreetide liidu korraldatav festival koondab ühe nädala jooksul lavadele üle 50 interpreedi.

Eesti Interpreetide Nädala raames toimuval kontserdil esitavad Hando Nahkur klaveril koos Prezioso keelpillikvartetiga Sven Helbigu ja Max Richteri koostöökava, mis sai alguse juba mitmeid aastaid tagasi. Lavale astub ka Hando kaksikõde Hanna-Liis Nahkur, kes jagab vennaga Eestis lava pärast enam kui kaheksa aastast pausi.

"Tegelikult alguspunkt on Kristjan Järvi, minu mehe koostöö Sven Helvigu ja Max Rihteriga, mis tegelikult viis selleni, et Sven Helviku teos "Pocketsümfonies", mis täna tuleb siis kvarteti ja klaveriversioonis esitusele, kõlas isegi ERSO esituses Eestis. Kuna ma olin seda väga mitmes maailmakohas kuulnud ja minu jaoks oli väga-väga äge teos, siis tekkis võimalus, et helilooja nägi meis seda kvartetti, kellele võiks selle ümber kirjutada kammerversiooniks," rääkis Hanna-Liis Nahkur.

Helbigu ja Richteri muusikas põimuvad klassikaline väljenduslaad, minimalism ja tänapäevane helikeel. Eriline on selle kontserdi puhul ka kooslus.

"Minu vend elab palju-palju aastaid juba USA-s ja me oleme väga vähe saanud koos mängida viimaste kümnete aastate jooksul. Nii et täna on see hetk ka käes," lisas Hanna-Liis Nahkur.

Pianist Hando Nahkur on USA-s elanud juba enam kui 20 aastat, kuid hoiab Eesti muusikaelul enda sõnul jätkuvalt silma peal. "Eesti on selle mõttes üks erandlik koht, kus on nii palju aktiivseid ja häid muusikuid ja koosluseid ja orkestreid ja kõike muud," tõdes Hando Nahkur ning lisas, et õega lavale astumine tekitab fantastilise tunde.

"See on täitsa teistmoodi. Ühelt poolt lihtsalt tore koos muusikat teha, aga teiselt poolt ka eriline lisa tunnetust, mida me otsime alati kõikide muusikutega. Aga meil on see eripära et oleme kaksikud ja siis on meil kuidagi alati väga hea koos tunnetada muusikat," tõdes Hando Nahkur.

Festivali raames toimub kontserte kuni nädala lõpuni. Pühapäevasel lõppkontserdil kuulutatakse välja ka aasta interpreet.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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