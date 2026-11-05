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ERSO juubelifestivali raames jõuab publiku ette üheksa kontserti Tallinna eri paigus

Muusika
ERSO
ERSO Autor/allikas: ERSO
Muusika

ERSO tähistab oma 100. hooaega 13. kuni 20. novembrini toimuva juubelifestivaliga "Sajandi pidu!". Publikut ootab üheksa kontserti, kus kohtuvad ERSO ajalugu, tänapäev ja tulevik. Kuue kontserdi salvestused jõuavad hiljem ka ERR-i kultuuriportaali.

Festivali avakontserdil "Sajas sümfoonia" 13. novembril esitab ERSO maestro Neeme Järvi taktikepi all Eduard Tubina ja Villem Kapi helitööde kõrval ka Joseph Haydni särtsaka 100. sümfoonia.

14. novembril MUBA saalis kõlavad kammermuusikahetked, kui lavale astuvad ERSO kammermuusikud läbi aegade. 15. novembril musitseerivad Kadrioru lossis orkestri kõige uuemad ja nooremad liikmed.

Koostöös ERR-iga jõuab festival ka raadiomajja, ERSO kunagisse kodu- ja proovisaali. 16. novembri stuudiokontserdil kõlab repertuaar, mida orkester mängis oma esimestel ülesastumistel peaaegu sada aastat tagasi.

Kontserdisari "Audiospaa" kutsub publikut 17. novembril äsja valminud loodusmajja Taru. ERSO muusikud pakuvad kontserdil valiku loodus- ja linnuhäältest inspireeritud teoseid.

Festival "Sajandi pidu!" kulmineerub juubelikontsertidega 19. ja 20. novembril. Peadirigent Olari Elts juhatab sümfoonilise muusika tippteoseid: Lepo Sumera 5. sümfooniat ja Richard Straussi helipoeemi "Nõnda kõneles Zarathustra". Koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga kõlab ka Benjamin Britteni avamäng "Maja ehitus".

Toimetaja: Kaspar Viilup

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