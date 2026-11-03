Kultuurivaldkond korraldab novembri lõpus Estonias kultuurikongressi

Loomeliitude ja kultuuriorganisatsioonide ühendus Kultuuritahe korraldab 29. novembril Estonia kontserdisaali Kultuurikongressi, mille avab president Ülle Madise ja sõna saavad mitmed ühiskonna- ja kultuuritegijad ning poliitikud.

Kõnelevad helilooja ja esseist Jüri Reinvere, Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme, kultuuriteoreetik, kirjanik ja tõlkija Rein Raud, kirjanik Lilli Luuk, Eesti Teatriliidu esimees ja näitleja Gert Raudsep, filmirežissöör Veiko Õunpuu. Samuti saavad sõna filmirežissöörid Anna Hints ja Tõnis Pill, kunstnikud Kaido Ole ja Sigrid Viir, näitleja Evelin Võigemast, Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp, ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik, filmifestivali PÖFF juht Tiina Lokk, Näitlejate Liidu juhatuse esimees Reimo Sagor, majandusteadlane Helery Tasane ja mitmed teised.

"Novembris toimuva Kultuurikongressi korralduses on ühiste eesmärkide nimel koondunud valdkonna esindajad loomeliitudest kultuuriettevõtjateni. Soovime, et kultuur oleks saabuvatel valimistel tugevas fookuses," ütles Gert Raudsep. "Loometöö on töö ja seda tuleb ka maksusüsteemis ja seadusandluses nii käsitleda. Kui aga kultuuritegija enam hakkama ei saa, siis kaob see, mida publik peab iseenesestmõistetavaks."

Samuti tutvustavad erakondade esindajad lühiettekannetes oma kultuurivisiooni. Sõna saavad Heidy Purga (Reformierakond), Martin Helme (EKRE), Urmas Reinsalu (Isamaa), Jonatan Vseviov (Sotsiaaldemokraadid), Mihhail Kõlvart (Keskerakond), Kristina Kallas (Eesti200) ja Lavly Perling (Parempoolsed).

Erakondade plaane kommenteerivad Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand, filmirežissöör ja stsenarist Martti Helde, Kunstiasutuste Liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste, lavastaja ja dramaturg Priit Põldma, Eesti Kirjanike Liidu esinaine Maarja Kangro ning Eesti Draamateatri kunstiline juht Hendrik Toompere jr.

"Kongressiga tähistame uut olukorda kultuurimaastikul: julget, professionaalset, tulevikku vaatavat ja koos tegutsevat. Küsimus on selles, kuidas tänane Eesti kultuuripoliitika ning maksu- ja majanduskeskkond valdkonna püüdlusi toetavad ja selle arengutega sammu peavad," ütles Kultuurikongressi korraldusjuht ja kultuuriettevõtja Helen Sildna. "Kultuur toetab praegu tugevalt Eesti arengut, vaja on aga uuendust ning kultuuripoliitika süsteemset muutust. Oleme valmis valdkonna hüppeks ja panustame jätkuvalt ühiskonna arengusse."

Kultuuritahe on 2026. aasta suvel asutatud Eesti kultuurivaldkonna ühisalgatus, mis koondab loomeliite, kultuuriasutusi, ürituskorraldajaid ja kultuuriettevõtteid. Ühendusse kuulub üle 30 organisatsiooni.