X!

Kultuurivaldkond korraldab novembri lõpus Estonias kultuurikongressi

Kultuuripoliitika
Helen Sildna
Helen Sildna Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Kultuuripoliitika

Loomeliitude ja kultuuriorganisatsioonide ühendus Kultuuritahe korraldab 29. novembril Estonia kontserdisaali Kultuurikongressi, mille avab president Ülle Madise ja sõna saavad mitmed ühiskonna- ja kultuuritegijad ning poliitikud.

Kõnelevad helilooja ja esseist Jüri Reinvere, Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme, kultuuriteoreetik, kirjanik ja tõlkija Rein Raud, kirjanik Lilli Luuk, Eesti Teatriliidu esimees ja näitleja Gert Raudsep, filmirežissöör Veiko Õunpuu. Samuti saavad sõna filmirežissöörid Anna Hints ja Tõnis Pill, kunstnikud Kaido Ole ja Sigrid Viir, näitleja Evelin Võigemast, Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp, ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik, filmifestivali PÖFF juht Tiina Lokk, Näitlejate Liidu juhatuse esimees Reimo Sagor, majandusteadlane Helery Tasane ja mitmed teised. 

"Novembris toimuva Kultuurikongressi korralduses on ühiste eesmärkide nimel koondunud valdkonna esindajad loomeliitudest kultuuriettevõtjateni. Soovime, et kultuur oleks saabuvatel valimistel tugevas fookuses," ütles Gert Raudsep. "Loometöö on töö ja seda tuleb ka maksusüsteemis ja seadusandluses nii käsitleda. Kui aga kultuuritegija enam hakkama ei saa, siis kaob see, mida publik peab iseenesestmõistetavaks."  

Samuti tutvustavad erakondade esindajad lühiettekannetes oma kultuurivisiooni. Sõna saavad Heidy Purga (Reformierakond), Martin Helme (EKRE), Urmas Reinsalu (Isamaa), Jonatan Vseviov (Sotsiaaldemokraadid), Mihhail Kõlvart (Keskerakond), Kristina Kallas (Eesti200) ja Lavly Perling (Parempoolsed). 

Erakondade plaane kommenteerivad Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand, filmirežissöör ja stsenarist Martti Helde, Kunstiasutuste Liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste, lavastaja ja dramaturg Priit Põldma, Eesti Kirjanike Liidu esinaine Maarja Kangro ning Eesti Draamateatri kunstiline juht Hendrik Toompere jr.

"Kongressiga tähistame uut olukorda kultuurimaastikul: julget, professionaalset, tulevikku vaatavat ja koos tegutsevat. Küsimus on selles, kuidas tänane Eesti kultuuripoliitika ning maksu- ja majanduskeskkond valdkonna püüdlusi toetavad ja selle arengutega sammu peavad," ütles Kultuurikongressi korraldusjuht ja kultuuriettevõtja Helen Sildna. "Kultuur toetab praegu tugevalt Eesti arengut, vaja on aga uuendust ning kultuuripoliitika süsteemset muutust. Oleme valmis valdkonna hüppeks ja panustame jätkuvalt ühiskonna arengusse."

Kultuuritahe on 2026. aasta suvel asutatud Eesti kultuurivaldkonna ühisalgatus, mis koondab loomeliite, kultuuriasutusi, ürituskorraldajaid ja kultuuriettevõtteid. Ühendusse kuulub üle 30 organisatsiooni.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:16

Galerii: lõppesid Katrin Ruusi mängufilmi "Öised rännakud" võtted

13:07

Artises toimub režissöör Andrei Zvjagintsevi retrospektiiv

12:56

Kultuurkapital kuulutas välja arhitektuuri aastapreemiate nominendid

12:47

"Musta pori näkku" on kogunud kolme nädalaga kinodes üle 25 000 külastuse

12:40

Grete Rohi: laena muuseumis näitust vaadates kellegi teise silmad

12:34

Veronika Valk-Siska: ruumiloome pikk mäng vajab omanikku

12:17

Riigil lisaraha pole: Patarei muuseumi näitusest lõigati kolmandik välja

12:16

Jim Ashilevi: valu tuleb tundma õppida, et osata sellega elada

10:38

"Impulss": kellele kuulub õigus talletada mälestusi lahkunud suurkujudest?

10:38

Eik "Impulsile": annaksin oma loomingu pigem vabaks, oleks vähem kähmlusi

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01.11

Meelis Kubits: Sirbi tasuta lugeja ei soovi maksta tasu Sirbi tegijale

02.11

Eesti keeles ilmus Lucy Worsley raamat "Kuningannad ja kuningad"

02.11

Uus kindaraamat avab silmuskootud sõrmkinnaste töövõtted ja mustrid

02.11

Pille-Riin Purje teatrikommentaar: "Kõrberebase elu" sobib hästi hingedepäeva

12:16

Jim Ashilevi: valu tuleb tundma õppida, et osata sellega elada

01.11

Kitty Florentine: mõte, et muusika ja poliitika ei käi kokku, on individualismi tulem

02.11

Theatrumis jõuab lavale Pessoa loomingul põhinev "Elada on olla teine"

02.11

Von Krahlis jõuab lavale Priit Põldma ja Mart Kangro koostöölavastus

02.11

Keeleminutid. Tehisaru või sõnastikud – kumma seletusi eelistavad kasutajad?

02.11

Erkki-Sven Tüür: loomingulise vabaduse eelduseks on mõttekaaslaste leidmine

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo