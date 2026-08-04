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Uus ühendus Kultuuritahe tahab tugevdada kultuuri rolli riigipoliitikas

Kultuuripoliitika
Foto: Kultuuritahe
Kultuuripoliitika

Eesti kultuuriorganisatsioonid asutasid uue ühenduse Kultuuritahe, mille eesmärk on koondada eri kultuurivaldkondade esindajad ühise kultuuripoliitilise tegevuskava taha. Ühendusega on liitunud üle 20 kultuuriasutuse, loomeliidu ja sündmuskorraldaja.

Ühenduse eesmärk on parandada kultuuri kättesaadavust, peatada kultuuri osakaalu vähenemine riigieelarves ning seista kultuuritöötajate õiglasemate töötingimuste ja sotsiaalse kaitse eest. Samuti soovib ühendus, et loomemajandusest kujuneks eelisarendatav majandusharu ning kultuur oleks Eesti rahvusvahelise maine kujundamisel senisest olulisemal kohal.

Ühenduse teatel on lähiaja eesmärk tuua kultuurivaldkonna ühised probleemid 2027. aasta riigikogu valimiste eel avalikkuse tähelepanu alla. Pikema eesmärgina soovitakse, et 2031. aasta riigikogu valimistel oleks kultuur erakondade programmides teiste valdkondadega võrdväärsel kohal ning oluline teema ka valijate jaoks.

Kultuuritahe esitles kevadel oma seisukohti kõigile parlamendierakondadele ning toetab ka äsja vastu võetud Euroopa kultuurideklaratsiooni, mis tunnistab kultuuri strateegiliseks prioriteediks. Deklaratsioon rõhutab, et kultuur on majanduskasvu mootor ja ühiskonna vastupanuvõime allikas keerulisel ajastul. 

Ühendusse kuuluvad praegu teiste seas Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Teatriliit, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Pimedate Ööde filmifestival, Eesti Filmi Instituut, Music Estonia, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Ajakirjanike Liit, Eesti Arhitektuurikeskus, Eesti Teatri Agentuur, Kõrgem Kunstikool Pallas ja Tartu Kunstnike Liit. Ühenduse teatel täieneb liikmeskond pidevalt.

Kultuuritahte kõneisikud on Kadi-Ell Tähiste, Gert Raudsep, Märt-Matis Lill, Liina Triškina-Vanhatalo, Kristjan Hallik, Kristiina Reidolv, Maarja Kangro ja Ilona Gurjanova.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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