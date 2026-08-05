Music Estonia Live haru juht: piletite maksulangetus aitaks vältida hinnatõusu

Eesti kontserdikorraldajad ja kultuuriorganisatsioonid soovivad kultuurisündmuste piletitele üheksaprotsendilist käibemaksu. Music Estonia Live haru juhi Silvia Käsu sõnul on valdkond jõudnud olukorda, kus senise süsteemiga jätkamine tähendab kas järjest suuremaid kahjumeid või paratamatult kallimaid piletihindu.

Käibemaksuerisuse küsimus on olnud kultuurivaldkonnas päevakorral aastaid. Käsk rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et Eesti olukord ei ole Euroopa võrdluses kultuurikorraldajatele soodne, sest paljudes riikides kultuurisündmuste piletitele kehtestatud soodsam käibemaks või maksuvabastus.

"Lätis on osadele kultuurisündmuste piletitele vabastus, Leedus on päris hea seis ja Soomes on samuti erisusi, hoolimata sellest, et ka neil on üleüldiselt päris kõrge käibemaks," tõi ta välja.

Tema sõnul on kultuurivaldkonna ühine ettepanek kehtestada kultuurisündmuste piletitele üheksaprotsendiline käibemaks. Ettepanek sündis erinevaid loomeliite ja organisatsioone ühendavas ühenduses Kultuuritahe.

Kultuuriorganisatsioonide esindajad on kohtunud kõigi parlamendierakondadega ning tutvustanud neile oma ettepanekuid. Konkreetseid lubadusi pole aga veel antud, sest valimislubadusi alles koostatakse. "Aga nad kirjutasid ilusti üles ja me saatsime neile oma materjalid. Loodame, vaatame, mis sealt tuleb."

Käsu sõnutsi ei ole küsimus enam üksnes põhimõttelises maksupoliitikas, vaid kogu valdkonna jätkusuutlikkuses.

"Kontserdikorraldajad ja kontserdipaigad ütlevad, et me ei saa enam nii edasi minna. Kõik üritused lähevad juba vaikselt miinusesse," ütles Käsk ja lisas, et korraldajatel ei ole võimalik kulude kasvu lõputult omast taskust katta. Omad piiris seab ka publiku hinnatundlikkus.

Samas ei pruugi võimaliku maksulangetuse peamine mõju olla piletihindade langus, vaid nende edasise kallinemise ärahoidmine, ütles Käsk.

"Osa piletite hinnad võivad tõesti langeda, aga ma näen kõige rohkem seda, et pigem need ei lähe kõrgemaks. Me hoiame ära seda, et kultuur ei ole enam nii ligipääsetav," sõnas ta.

Tema sõnutsi aitaks väiksem maksukoormus vähendada ka kontserdikorraldajate riske nii välisartistide kutsumisel kui ka Eesti artistide tuuride korraldamisel.

"Kui Eesti artist kodus tahab tuuritada, siis see on nüüd juba ikkagi päris riskantne tegevus, sest kõik asjad maksavad väga-väga palju ja on läinud hüppeliselt ülespoole," märkis Käsk.

Valdkond eelistaks toetuste asemel paremat maksukeskkonda

Käibemaksu alandamine tähendaks aga riigile väiksemat maksutulu. Käsk ütles, et täpset mõju ta peast öelda ei oska, kuid erinevaid arvutusi on tehtud koostöös kultuuriministeeriumiga. Ta leiab, et kultuuri toetamine ei põhinema peamiselt projektitoetustel.

"Kultuur ei ole oma olemuselt lihtsalt niisugune miinusnumber eelarves. Küsimus on selles, mida me toetame ja kas see on hea viis, kuidas kultuuri toetada," rõhutas ta ja tõi välja, et ka riigile laekuv toetuste taotlemise koormus on kasvav, sest tegevuskulud suurenevad ning üha enam korraldajaid vajab lisarahastust.

Kultuurivaldkonna esindajad on kohtunud korduvalt ka kultuuriministriga. Käsu sõnul toetab kultuuriministeerium valdkonna ettepanekuid, kuid lõplik otsus sõltub kogu valitsusest. "Hetkeseisuga lihtsalt seda poliitilist tahet ilmselt ei eksisteeri."

"Üks suurimaid viise, kuidas Eestisse inimesi juurde saada, on kultuuriturism. Tänu sellele tuleb meile ka inimesi väljaspoolt, kes jätavad oma maksuraha siia, kes võtavad teenuseid sisse hotellides, restoranides ja nii edasi," ütles Käsk.