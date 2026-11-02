Erkki-Sven Tüür: loomingulise vabaduse eelduseks on mõttekaaslaste leidmine

Helilooja Erkki-Sven Tüür ütles Klassikaraadio saates "Pähklipureja", et loomingulise vabaduse eelduseks on nii oma loomuomaduste jälgimine kui ka mõttekaaslaste leidmine nii teiste heliloojate kui ka interpreetide seast.

Klassikaraadio saatesarjas "Pähklipureja" uuriti, kuidas mõista ja mõtestada loomingulist vabadust: millised on loomingulise vabaduse realiseerimise eeldused, kas ja mis loomingulist vabadust soodustab või hoopiski piirab ning milline on vabadusega kaasnev vastutus.

Tüür viitas loomingulisest vabadusest mõtiskledes Isaiah Berlin mõttele negatiivsest ja positiivsest vabadusest: vabadus millestki ja vabadus millekski. "Mingis mõttes see loominguline vabadus jookseb kuldse keskteena nende vahelt läbi. Kui me räägime muusikalisest esteetikast või kõlakujutlusest ja selle autentsusest, looja poolt vaadatuna, siis mina tunnetan, et mingisugused enda seatud reeglid on äärmiselt tarvilikud. Samas on mul vabadus oma reegleid vajaduse korral lõhkuda," rääkis Tüür.

"Juba Stravinski oma "Muusika poeetikas" väitis, et piirangute seadmine suurendab loomejõudu, selle asemel, et seda vähendada. Ta lisas, et liigselt lubavas keskkonnas ei saa luua. Sellega võib nõustuda ja mitte nõustuda. John Cage ja sõbrad olid ilmselgelt teisel arusaamisel. See viib situatsioonidesse, kus näiteks teost "4'33" on võimalik luua ainult üks kord ühel inimesel," lisas Tüür, kellel endal pole oma loomevabadusega mitte mingit probleemi.

"Ma ei tegele selle küsimusega ja järelikult tunnen ma ennast vabana," tõdes helilooja, kelle sõnul sõltuvad eeldused selleks vabaduseks looja natuuri eripäradest. "Sellest, kas loovinimese vaim jälgib oma loomuomadusi ja läheb seda rada, mis on talle loomupäraselt omane. Selle tunneb kummalise meelega ära: kas tahetakse näida kellanagi või ollakse see. Eeldused ongi need, et suundud sinna, mida su süda nõuab. Mille puhul sa tunned, et sa teisiti ei saa, pead just niimoodi ütlema või tegema," märkis Tüür.

"Pead saama areneda, pead saama kasvada. Seal tuleb eelduste küsimus mängu. See puudutab haridust. See puudutab praktilisi võimalusi oma loomingut kõlamas kuulda. Siin on väga palju faktoreid. Üks nendest eeldustest, mis on ka väga oluline, on mõttekaaslaste leidmine. Mitte ainult kolleegide heliloojate seas, vaid just interpreetide hulgas, kes liiguvad samadel lainepikkustel. Tahavad esitada tolle looja poolt kirjutatud teoseid," lisas ta.

Tellimustöid luues ei ole Tüür piiranguid tundnud. "Praktikas on kujunenud nii, et juba 1990. aastatest on eripaikadest muusikud ja orkestrid soovinud saada minult uut muusikat ja ma vaikimis eeldan, et see on sellepärast, et nad on kursis sellega, mida ma teen. Ja tahavad sellepärast, et ma teen just niisugust muusikat. Ses mõttes ei ole küll mingeid piiranguid seatud. Oleme arutanud pikkuse küsimust, aga ma seda ma ei taju oma vabaduse piiramisena, sest need ongi olnud teatud formaadid," tõdes Tüür.

"Pähklipureja" on Klassikaraadio eetris laupäeviti kell 10 ja kordusena esmaspäeva kell 13.