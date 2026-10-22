Eestis kõlab esmakordselt Erkki-Sven Tüüri viiulikontsert nr 3

Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit juhatab Olari Elts.

"Ma olen tänulik Vadim Gluzmanile, kes selle ettepaneku tegi. Ta on täiesti erakordne viiuldaja maailma tippude hulgas. See tundlikkus ja kogu musitseerimise loovus on ääretult inspireeriv, kuidas ta muusikat mängib ja kuidas tõlgendab, see on läbinisti vaimustav," ütles helilooja Erkki-Sven Tüür.

"See on sügav sissevaade meisse endisse. See on uskumatult tihe ja tähendusrikas teos ja kõnetas mind kohe, kui ma esimest korda partituuri avasin. Olen seda oma meeltes ja südames kandnud viimased kolm aastat ja mul on väga hea meel esitada seda Tallinnas," ütles viiuldaja Vadim Gluzman.

"Pealkiri "Kõnelused Tundmatuga" viitab sellele, kes meist ennastki tunneks nii, et võime öelda, et tajume kõiki oma hingesoppe. Võime seda käsitleda vestlusena oma südametunnistuse või kõigekõrgemaga, aga igatahes on see üks indiviidi rännak läbi väga erisuguste maastike, tundmuste ja kogemuste, mis loodetavasti viib lõpus heledatele ja kirgastele tasanditele," ütles Tüür.