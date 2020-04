Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester ilmutasid plaadi Erkki-Sven Tüüri loomingust

Märtsi keskpaigaks valmis ja tuli rahvusvahelisele plaaditurule Eesti Festivaliorkestri ja selle kunstilise juhi Paavo Järvi teine ühistöö, CD "Mythos", millel on ainult Erkki-Sven Tüüri muusika. Album on saanud ootamatult sooja vastuvõtu osaliseks.

Album kannab nime "Mythos", sest selle keskne teos on Tüüri poolt Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks loodud ning Paavo Järvile pühendatud Sümfoonia nr 9 alapealkirjaga "Mythos" (2018). Plaadil kõlavad veel "Külva tuult" ("Sow the Wind"), kirjutatud Orchestre de Paris'le 2015 ning "Tormiloits" ("Incantation of Tempest" (pühendatud Veljo Tormisele, 2015).

Plaadile plaanis Paavo Järvi mitte stuudio-, vaid live kontserdivõtted, et muusika kui sündmus kõlaks ehedamalt, publiku ees. Sümfooniast on plaadil salvestus teose maailma esiettekandelt Tallinnas 2018, teised kaks oopust üles võetud vastavalt 2016. ("Tormiloits") ja 2019. aastal Eesti Festivaliorkestri avalikelt kontsertidelt Pärnu muusikafestivalil. Salvestuste kogupikkus on 60 minutit, heliinsenerideks Siim Mäesalu ja Tanel Klesment.

Plaadi andis välja Pariisis resideeeriv firma Alpha Classics ning Paavo Järvi ja orkester on sellega tagasiulatuvalt tähistanud ka Erkki-Sven Tüüri läinud oktoobris möödunud 60. sünnipäeva. Siiani oli Järvi juhatusel ilmunud teiste orkestritega juba kolm Tüüri autoriplaati, see on siis tolles reas neljas. CD-plaadi bukletis meenutab helilooja, et Paavo Järvi hakkas tema muusikat juhatama juba 1990ndate algul, mil Eesti sai taasvabaks ning dirigent Järvi ja helilooja Tüür said jälle ühiseid loomingulisi plaane ellu viima hakata, Paavo tuli välja oma ideede ja algatustega ning sai Tüürilt mitmeid teoseid tellida, korraldada ja dirigeerida nende esmaettekandeid ja järgmisi esitusi.

Pole liialdus öelda, et nad mõlemad on professionaalses mõttes aina täiustunud just teineteist vastastikku innustades. Muusikaloos on niisuguseid toredaid näiteid olnud veel, aga Tüüri ja Järvi lugu kestab, jätkub – väike ühine märgike on ka see, et Paavo on Tüürist vaid kolm aastat noorem...

Värske Eesti albumi ilmumise ja tutvustamise puhuks olid Zürichi Tonkünstler-orkestri (ZTO) hooajaplaanis märtsikuul uue kunstilise juhi Paavo Järvi kontserdid Tüüri teostega kavades, sest Erkki-Sven Tüür on kutsutud heliloojana sel hooajal ZTO loominguliseks juhiks. Paraku jäid kontserdid ära viiruseohu tõttu. Samaviisi on kahju, et 24. märtsil olnuks Sümfoonia nr 9 esiettekanne Ühendkuningriigis, kui Olari Elts pidi seda dirigeerima BBC Sümfoooniaorkestri ees Londonis. Ometi on sündinud suur huvi uue CD-plaadi vastu, mida võib hinnata lausa erakordseks(!). Eesti orkester, Eesti dirigent ja Eesti helilooja tegid muusikailma tippu taas läbimurde, mis hoolimata piirangutest ka muusikaelus väärib suurt tähelepanu.

Uue autoriplaadi andis välja Prantsuse firma, ning kõrge hinde sellele on andnud kõigepealt nende juhtiv plaadiajakiri Diapason. Nimetatud ajakirjalt vääris Eesti plaat aprillikuu kõrgeima hinnangu Diapason d'Or ("kuldne helihark"). Diapasoni tuntud kriitik Patrick Szersnovicz käsitles ajakirja veergudel plaadisündmust põhjalikult, seda kõrgelt hinnates. Üks teise järel on ilmunud positiivseid arvustusi, tutvustusi ja reklaame.

Siin on neist vaid mõned: Presto Classical (David Smith), Rondo Magazine (Matthias Siehler), MusicWeb International (Dominy Clements), Linn Records, AllMusic (James Manheim), Planet Hugill, Lasering, iTunes Store, AppleMusic, Commercefrance (fnac) jpt. Mõnes pressikajas on saanud intervjueerituna sõna ka Erkki-Sven ise, või siis Paavo Järvi, või mõlemad. "Mythose" sümfoonia kaudu on taas esile tulnud Eesti Vabariigi 100. aastapäev, ja hoolimata meie taasvabaduse ligi kolmest aastakümnest, on sellest nüüdki meenutusi ja mõtisklusi. Mitmed arvustused on avaldatud sõnasõnalt blogis PaavoProject.

Keegi ei tea öelda, millal kuskil saalid avanevad orkestritele ja publikule. Jääksime tasapisi pöialt hoidma, et Tüüri uus Viiulikontsert nr 3 ("Talks with the Unknown"), solistiks Vadim Gluzman, tuleb kavatsetud esiettekandele, mil Paavo Järvi hiljutist Frankfurti Raadio sümfooniaorkestrit sealses Alte Operis juhatab nüüd läti maestro Andris Poga. See sündmus võiks kätte jõuda juba 15. mail.