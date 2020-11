Erkki-Sven Tüüri "Mythos" võitis Prantsuse muusikaajakirja Diapason peapreemia

CD peateose – 9. sümfoonia "Mythos" – kirjutas helilooja Eesti festivaliorkestri Euroopa-turnee jaoks, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Plaadile jõudis kontsertsalvestus teose esmaettekandest, mis toimus Estonia kontserdisaalis 2018. aasta jaanuaris. Ülejäänud kaks teost auhinnatud plaadil on Tüüri "Tormiloits" ja "Külva tuult …". Ka nende puhul on tegemist kontsertsalvestustega Pärnu Muusikafestivalilt.

CD arvustuses kirjutas Diapason, et " ... Nende tormiliste freskodega kinnitab eestlane Erkki-Sven Tüür oma kohta Põhjamaade suurte sümfonistide hulgas ... Paavo Järvi ja tema ülimalt täpne ning pühendunud Eesti festivaliorkester toovad esile selle suure sümfoonia, mis on nii narratiivne kui ka abstraktne, lugematuid tahke."

Paavo Järvi kommenteeris, et tugev suhe, mis tal Erkki-Sven Tüüriga on kestnud juba üle neljakümne aasta, on olnud tema muusikaelu üks oluline telg.

"Pean teda üheks suurimaks elavaks heliloojaks ja mul on eriti hea meel, et see CD, mille ilmumine langes kokku Erkki-Sveni 60. sünnipäevaga, on võitnud nii olulise auhinna," sõnas ta.

"See, et Erkki-Sven oli meie kõrval kõikides proovides, salvestustel ja kontsertidel, tegi iga kontserdi veelgi erilisemaks ja tagas, et meie ettekanded vastaksid täpselt helilooja soovidele. "

"Diapason d'or de l'année" ("Aasta kuldne helihark") on klassikalise muusika maailmas oluline auhind ja selle aasta võitjaid esitleb Radio France oma erisaates esmaspäeval, 30. novembril.