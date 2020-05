Muusika mainumbris: kultuurielu karantiiniajal, lähipilk saksa režiiteatrile

Muusika mainumbri kaanepersoon on Alo Põldmäe. Tänavu mais 75aastaseks saav Põldmäe on viljakas helilooja, kuid ka tulihingeline kultuuriloolane. Tema suur armastus kuulub Eestimaal toodetud eri marki ajaloolistele klaveritele - neid on ta oma "arheoloogilistel" leiuretkedel avastanud üle 80.

Rubriigis TÄHT tuleb seekord juttu maailmanimega pianistist Murray Perahiast.

Karantiiniaja digimuusikaelust ja sellest, mida selline aeg meis muudab, räägivad vestlusloos ERSO orkestrant Liina Žigurs, Vanemuise solist Pirjo Jonas, jazziklubi Philly Joe's juht Reigo Ahven ja Kellerteatri juht Vahur Keller.

Saksa muusikateadlane dr Stephan Mösch annab sügavutimineva ülevaate, millised omadused on Euroopas levinud nn režiiteatril ning miks ooperilavastajad endale selliseid suuri vabadusi võtavad.

Ajakirjas alanud koore ja koorijuhte kajastavas rubriigis KOOSKÕLA on seekord portreteeritav Elo Üleoja oma kollektiividega.

Eino Tambergi 90. sünniaastapäevaks kirjutasid oma isikliku loo ja nägemuse sellest suurmehest Taavi Hark ja Mart Siimer.

Hiljuti välja tulnud raamatut erilise saatusega mehest Jüri Tähest - "Tähelend. Jüri Täht - mees rohelisest raamatust" käsitleb Kerstin Kullerkupp.

Ajakirjas on ülevaade lähikuu tähtsamatest maailma ja eesti muusikauudistest.

Plaadirubriigis on arvustamisel Erkki-Sven Tüüri, Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestri plaat "Mythos", Vox Clamantise ECMi plaat "Cyrillus Kreek. The Suspended Harp of Babel", Elvuse "Marsi udud", Markus Robami "In Crowds" ja Jason Hunteri "From Afar".