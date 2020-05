Uus plaat Vox Clamantis ja Jaan-Eik Tulve "Cyrillus Kreek. The Suspended Harp of Babel" (ECM)

Jaan-Eik Tulve ja Vox Clamantis (sellel plaadil 15 lauljaga) tõlgendavad värskel albumil Cyrillus Kreegi vaimulikke kooriteoseid, kaaslasteks Marco ja Angela Ambrosini (nyckelharpa) ning Anna-Liisa Eller (kannel). Vox Clamantis hiilgab esmaklassilise kõla ja ansamblitunnetusega, Tulve lähenemist iseloomustavad äärmine legato, pikkade liinide õnnestunud väljavedamine ja sageli harjumuspärasest aeglasemad tempod. Tema tõlgendused pole päris see, millega Eesti kooriüldsus harjunud on. Aga ei peagi olema – Vox Clamantise juured on ju hoopis mujal, gregooriuse laulu ja varajase muusika mullas. Ja kuigi minagi oodanuks kohati ekstravertsemat faktuuri ning julgemat dünaamikat, mõjub siinne tüüne kõlakeskkond siiski lummavalt, eelkõige väga kõrge kõlakultuuri ja aega peatava seisundlikkuse mõjul.

Album pole traditsiooniline "kooriplaat". Kreegi krestomaatiliste a cappella-laulude vahele ja sisse on pikitud nyckelharpa ja kandle lõike (lisaks üks Ambrosini originaalteos). Ehkki mõlemad on rahvapillid, esimene Rootsist ja teine Eestist, pole rahvaliku pillikäsitluse (saati repertuaariga) siin midagi pistmist, vaid muusikud on ankrus vanamuusikavetes. Instrumentaalsed "interventsioonid" kõigile tuttavatesse Kreegi lauludesse on maitse küsimus. Mina arvan, et Kreegi looming ei vaja uudset serveeringut ega lisaripatseid, vaid eelkõige laia tutvustamist (milleks maailma üks mainekamaid plaadifirmasid on suurepärane platvorm).

Laulu "Mu süda, ärka üles" kooriteksti vaheldamine renessansstantsuliste instrumentaallõikudega või koorile peale mängitud nyckelharpa ornamendid laulus "Ma tulen taevast ülevelt" – ei saa öelda, et need otseselt häirivad, aga minu meelest pole selliseid lisandeid lihtsalt vaja. Ent muidugi, see on ju ECM, mille varasemad "kultuurisulamid" (nagu näiteks Hilliard Ensemble'i ja Jan Garbareki "Officium", varajane vokaalmuusika kaelakuti sopransaksofoniga) on olnud väga edukad. Ka käesoleva plaadi saatetekst rõhutab tervikprogrammi kontseptsiooni ja konteksti ning kes otsib, selle ka kindlasti leiab.

Cyrillus Kreek on Eesti rahvusliku muusikakultuuri aare, ka oma rikkaliku ilmaliku kooriloominguga. Meie teame seda hästi, märgaku ka maailm!