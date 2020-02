Galerii. "Noorte stuudios" esines VHK keelpilliorkester

VHK keelpilliorkester on 26-liikmeline Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakooli õpilastest koosnev orkester, mis loodi 1996. aastal. Orkestris musitseerivad noored vanuses 13-19. Algselt keskenduti eelkõige varajasele muusikale ning VHK tellimisel kirjutatud suurvormide ettekandmisele (M. Siimeri "Miikaeli mõõk" jt), praegu esitatakse pea ainult eesti muusikat. VHK keelpilliorkestril on hooajas umbkaudu 40 ülesastumist üle Eesti ja vahel harva ka välismaal.

Orkester on teinud mitme eesti helilooja autorikontserte, teiste seas Ester Mägi, Cyrillus Kreek, Mart Saar, Tõnu Kõrvits ja Arvo Pärt.

VHK keelpilliorkestri osalusel ilmub sel hooajal kaks helikandjat.

VHK keelpilliorkester on koostööd teinud mitmete inspireerivate interpreetidega eri žanridest: klassikalised interpreedid Johan Randvere, Riivo Kallasmaa, Theodor Sink, Linda-Anette Verte, Marten Altrov; džässmuusikud Kirke Karja, Joel ja Heikko Remmel, Peedu Kass; lauljad Mari Kalkun, Liisi Koikson, Mari Jürjens, Jarek Kasar ja Jaan Pehk.

Orkestri dirigent on Rasmus Puur ning lisaks töötavad orkestriga Egert Leinsaar (ERSO), Tiina Mäe, Rain Vilu (ERSO) ja Villu Vihermäe (ERSO).

Klassikaraadio "Noorte stuudio" kontserdil olid VHK keelpilliorkestri kavas Eesti heliloojate originaallooming ning seaded keelpilliorkestrile. Solistidena astusid üles orkestri liikmed Annabel Soode (vioola), Caro-Lyn Irjas (viiul) ja Arp Reindla (viiul). Muusikateoste vahel rääkisid orkestrandid ja dirigent mõtteid muusikast ja pillimängust ning oma kollektiivist.

Kava:



*Tõnu Kõrvits (1969) - Thule eleegiad, I osa

*Cyrillus Kreek (1889-1962) - eesti rahvaviis "Mis sa sirised, sirtsukene?"

*Cyrillus Kreek (1889-1962) - Nissi vaimulik rahvaviis "Kui suur on meie vaesus"

*Cyrillus Kreek - Noarootsi vaimulik rahvaviis "Oh Jeesus, ülem abimees"

- soolopala Annabel Soode (vioola)

*Mart Saar (1882-1963), rahvaluule - "Noore veljo, veeritäge"

*Artur Lemba (1885-1963) - "Armastuse poeem"

- solist Caro-Lyn Irjas (viiul)

"Jaan Rääts (1932) - Kontsert kammerorkestrile nr 1, op 16, I ja V osa

*Tõnu Kõrvits (1969) - "Lahkumine Caprilt" (hommagé Konrad Mägile)

*Ester Mägi (1922), soome rahvaviis - "Kadents ja teema"

- solist Arp Reindla (viiul)

*Tõnu Kõrvits (1969) - "Thule eleegiad", III osa



"Noorte stuudio" on mõtteline järg juba aastaid toimunud populaarsele koolikontsertide sarjale "Klassikaraadio tuleb külla", mille raames on Klassikaraadio innustanud noori kuulama klassikalist muusikat.

Sari "Noorte stuudio" alustas 2015. aastal kammerlikumas võtmes Klassikaraadio klaveritoas raadiomaja 9. korrusel. 2017. aastal, mil esmakordselt astusid üles noorteorkestrid, kolis saatesari ajaloolisesse Eesti Raadio 1. stuudiosse. Seal on stuudiokontsertidel seni üles astunud Nõmme Muusikakooli Sümfooniaorkester, Tallinna Muusikakeskkooli Sümfooniaorkester, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli Sümfooniaorkester ja Tallinna Muusikakooli Sümfooniaorkester. Möödunud hooajal andsid kontserte Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esindusorkestrid.

Märtsis võõrustab Klassikaraadio noorteorkestreid Tallinnast, Harjumaalt, Põlvast ja Võrust. Kõiki kontserte vahendab Klassikaraadio. Stuudiosse kohapeale on oodatud kaasa elama ka publik.

Klassikaraadio "Noorte stuudio" - noorteorkestrid Eesti Raadio 1. stuudios:

N 20. veebruar kell 17 - VHK keelpilliorkester (eetris 11. märtsil kell 19)

K 4. märts kell 19 - Harjumaa keelpilliorkester (eetris 4. märtsil kell 20.30)

K 18. märts kell 19 - Põlva muusikakooli keelpilliorkester

K 25. märts kell 19 - Võru muusikakooli orkester