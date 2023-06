VHK keelpilliorkester pühendab noorte laulu- ja tantsupeole kontserdi

Kontsert on jätkuks 2019. aastal Eestimaa eri paigus toimunud Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse korraldatud kontsertidele "Laulupeo pärlid".

"Neli aastat tagasi, juubelilaulupeo eel uuris Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, kas oleksime valmis VHK orkestriga andma suure pidustuse puhul kontsertsarjas kontserte. Lõpuks jõudsime ideeni laulupeo kullafondi lauludest keelpilliorkestri seades, et kuulata neid teoseid ilma tekstita, keskendudes vaid muusikale," meenutas dirigent Rasmus Puur.

Kontserte oli ka muusikutel endal väga haarav anda ja nii tekkis mõne nädala eest dirigendil eksprompt idee kava enne XIII noorte laulu- ja tantsupidu korraks elustada. "Kontserdi kaudu saab nii end kui publikut laulupeoks häälde panna," arvab ta.

Kontserdi "Laulupeo pärlid II" kavas on näiteks Miina Härma, Mart Saare, Gustav Ernesaksa, Ester Mägi, Tõnu Kõrvitsa ja mitmete teiste heliloojate looming. "Lisaks pisimuudatustele kontserdi kavas on teisiti ka see, et meiega on laval mitmed orkestri vilistlased," märkis Puur. "Sest eks laulupidu too ju meid kõiki mõne aja tagant kokku!"

XIII noorte laulu- ja tantsupeo osavõtjale on kontserdile käepaelaga sissepääs tasuta.