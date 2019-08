Rasmus Puur: kui keegi tahab sind rünnata, siis mine kallista teda enne

Ants Üleoja sõnas, et laulupeo õnnestumisest on kõigis ringkondades palju räägitud. "Ma arvan, et pole ka põhjust laulupeost halvasti rääkida, sest kõik oli ju hästi," ütles ta ja tõi välja, et kuigi ta on laulupidudel "Tuljakuk" juhatanud üheksa korda, oli tänavu tema elu kõige õnnestunum ettekanne. "Midagi katastroofilist ei juhtunud, kõrvale ja silmale jäi selline tunne, et tuli välja."

Rasmus Puur nentis, et pärast laulupidu on üldiselt meeleolud positiivsed ja nüüd, kui asi on natukene settinud, siis hakkab sisering juba järgmiseks peoks valmistuma. "Võib-olla seda laulupeo tunnet ei peagi järgmised neli aastat hoidma, sest äkki tekivad mingid alternatiivid laulupeole, et me ei paneks kõiki panuseid ühele kaardile, äkki tuleb midagi, mis tooks meid ka vahepealsel ajal kokku."

"Tulin just oma VHK keelpilliorkestriga laagrist ja siis seal üks noor gümnaasiumiealine orkesterant ütles, küll teises kontekstis, aga kui keegi tahab sind rünnata, siis mine kallista teda enne, ja see tunne hajub," tõdes Puur ja tõi välja, et ta vaatas seda ning see tõesti toimib.